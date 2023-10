"MI SERVIVA UN CAMBIAMENTO PER TORNARE A DIVERTIRMI" - MARC MARQUEZ LASCIA LA HONDA PER LA DUCATI: LO SPAGNOLO CORRERÀ CON IL TEAM GRESINI - L'ANNUNCIO PRIMA DEL GP D'INDONESIA: "È STATA LA SCELTA PIÙ COMPLICATA DELLA MIA CARRIERA. PER ME È STATA DURA INTERROMPERE UN RAPPORTO DI 11 ANNI CON HONDA. UN'ALTRA OPZIONE ERA UN ANNO SABBATICO, MA C'ERA ANCHE ALTRO CHE NON VOGLIO RIVELARE..."

marc marquez 4

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

In MotoGP, la notizia del giorno è l'ufficialità del trasferimento a partire dal 2024 di Marc Marquez in Ducati, al team Gresini. […]"Interrompere un rapporto di 11 anni con Honda è stata la scelta più difficile della mia carriera, ma dovevo uscire dalla mia comfort zone: mi serviva un cambiamento per tornare a divertirmi".

marc marquez 3

L'uomo del giorno in MotoGp è Marc Marquez, che dal 2024 correrà su una Ducati per il team Gresini. Questo l'argomento principale della conferenza stampa di presentazione del Gp d'Indonesia. "Una decisione difficile - rivela lo spagnolo - è stata la scelta più complicata della mia carriera. Per me è stata dura interrompere un rapporto di 11 anni con Honda, ma a volte bisogna uscire dalla comfort zone: avevo bisogno di tornare a divertirmi in pista, voglio continuare ancora per tanti anni. Sarà una grande sfida, hanno già ottenuto ottimi risultati in passato".

marc marquez 2

Marc farà coppia con il fratello Alex: "Potrà darmi informazioni sulla moto, ma abbiamo parlato più di un team fatto di amici". Poi, gli elogi alla Ducati e le altre possibilità prima di scegliere il team Gresini: "Dal 2017 è una delle migliori moto in griglia. Un'altra opzione era un anno sabbatico, ma c'era anche altro che non voglio rivelare. Loro mi hanno aspettato. L'unica mia condizione era il contratto di un anno: in un periodo così puoi avere dubbi su te stesso e se non mi diverto non ha senso andare in moto".

marc e alex marquez marc marquez 2 marc marquez 1

[…]

marc e alex marquez marc marquez