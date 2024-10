18 ott 2024 13:47

"MI SONO INNERVOSITO, CAPITA QUANDO SONO UN PO’ STANCO” – A RIAD SINNER LIQUIDA DJOKOVIC IN TRE SET E VOLA IN FINALE CONTRO ALCARAZ: “SONO CONTENTO DI AVERE UN'ALTRA CHANCE CON LUI DOMANI ANCHE SE NON SONO FRESCHISSIMO” - IN ARABIA SAUDITA HANNO ASCOLTATO LE PROTESTE DEI TELESPETTATORI E NE HANNO FATTO TESORO: HANNO ABBASSATO LE TELECAMERE E ORA FINALMENTE PER CHI SEGUE LE PARTITE IN TV LA PALLINA SI VEDE…