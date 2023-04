"LA MIA INIZIAZIONE AL MANCHESTER UNITED? FARE SESSO SUL TAVOLO CON UNA DONNA IMMAGINARIA" - L'EX CALCIATORE DANIEL ANTHONY NARDIELLO RACCONTA I RITI DELLO SPOGLIATOIO DEI RED DEVILS DEL 2001: "DOVEVO DESCRIVERE LA RAGAZZA, ERA ORRIBILE. GIGGS, KEANE E BECKHAM MI CHIEDEVANO: “È BIONDA? È MORA?" SONO DIVENTATO ROSSO”. IL GIOCATORE GALLESE DI ORIGINE ITALIANA NON SFONDERÀ MAI ALLO UNITED (DA QUESTO RACCONTO SI CAPISCE PURE PERCHE’)

Era il 2001: la pratica denunciata da un calciatore giovane dell’epoca non riguarda un’oscura confraternita in cerca di allegria, ma una delle squadre più iconiche della storia del calcio. Il Manchester United di sir Alex Ferguson, col 26enne David Beckham nel pieno dello splendore, da due anni sposato con la Posh Spice Victoria Adams.

In quello spogliatoio che un’intera generazione ha sognato succedeva questo: un ragazzo di diciotto anni, appena emerso dalla seconda squadra, veniva costretto a simulare un rapporto sessuale con una donna immaginaria, di fronte a leggende ghignanti del calcio britannico e mondiale. Non solo Beckham, ma anche Roy Keane e Ryan Giggs, simboli non solo del football, ma anche ambasciatori di Irlanda e Galles sui campi più prestigiosi.

A raccontare la storia è Daniel Anthony Nardiello, nato a Coventry, tre presenze nel Galles, origini italiane. Oggi fa il promotore finanziare, “Professional”, specifica sul suo profilo Instagram, insomma non se la passa male, quei brutti episodi non gli hanno impedito di costruirsi una nuova vita dopo il suo ritiro dal calcio nel 2017. Ma non è piacevole quel che ha vissuto nel club che ha detenuto il suo cartellino fino al 2005, prestandolo sempre (Swanea, Barnsley) e facendogli giocare minuti zero in campionato.

Nel podcast Under the Cosh Nardiello racconta così il rito di ventidue anni fa: “La mia iniziazione a Manchester è stata quella di fare l'amore con una donna immaginaria sul tavolo. Alcuni di noi dovevano farlo. Dovevi descrivere la ragazza. Era orribile". Dici Manchester, e si apre un album di stelle sfolgoranti, unite stavolta da un racconto imbarazzante: “Ryan Giggs e David May erano i leader, ma potevo vedere Keane e Beckham e pensavo: 'Oh mio Dio, devo fare l'amore con una ragazza di fronte a tutti questi campioni'”. Molto interessati al triste rituale, pronti a partecipare sempre secondo il racconto di Nardiello: “È bionda? È mora? È dotata? Come si fa? Che ne dici?... mi hanno detto. Sono diventato rosso. È stato orribile”. Una sofferenza per lui, mentre lo spogliatoio più glamour di quel periodo rideva di gusto, chiedendo anche di completare il rapporto con una determinata posizione.

Nardiello non sfonderà a Manchester, e continuerà la carriera con Barnsley, Queens Park Rangers, Blackpool, Hartlepool United, Bury, Oldham Athletic, Exeter City, Rotherham United, Plymouth Argyle e Bangor City.

