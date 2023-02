"LE MIE UNICHE DROGHE SONO FEDE, LAVORO E VITTORIE" - IL PORTIERE DEL MILAN, MIKE MAIGNAN, RISPONDE ALLE MALELINGUE CHE ATTRIBUIVANO IL SUO LUNGO STOP A QUALCHE "VIZIETTO" STUPEFACENTE - IL FRANCESE È STATO FUORI PER 161 GIORNI A CAUSA DI UN INFORTUNIO AL POLPACCIO. LE VOCI CHE IMPUTAVANO ALLE DROGHE LA SUA ASSENZA DAL CAMPO ERANO NATE A NOVEMBRE DOPO CHE MAIGNAN AVEVA PUBBLICATO UN VIDEO MENTRE… - VIDEO

1. MAIGNAN: “LE UNICHE MIE DROGHE SONO FEDE, LAVORO E VITTORIE”

Estratto da www.liberoquotidiano.it

[…] "Non sono qui per giocare 5 minuti", ha messo in chiaro lo svedese, che a 41 anni non è affatto intenzionato ad accettare un ruolo da mascotte. E fa bene: già la sua presenza in spogliatoio è stata una scossa terapeutica, il famoso effetto Ibra. Lui tornava dopo 280 giorni, Mike Maignan dopo 161. “Le uniche mie droghe sono fede, lavoro e vittorie” ha scritto sui social il portiere, per mettere definitivamente a tacere le voci (false) circolate sulle cause del lungo stop muscolare, che è costato carissimo. Per lo scudetto è tardi, ma il Diavolo finalmente recupera pezzi e orgoglio.

MIKE MAIGNAN DA UN CALCIO AL SACCO DA BOXE

2.MAIGNAN, DUE SALTI CLAMOROSI DA CINTURA NERA A MILANELLO

Estratto dell'articolo di Antonello Gioia per www.milannews.it

Con una storia su Instagram, Mike Maignan ha voluto far sapere a tutti di essere già in grandissima forma. […] il portiere rossonero ha effettuato due salti clamorosi alzando prima una gamba e poi l'altra per colpire il sacco da box appeso al soffitto; in entrambi i gesti atletici, il peso nel momento del ritorno a terra ricade su una delle due gambe, tra cui quella infortunata lo scorso 21 ottobre[…]

