"I MIEI FIGLI SONO STATI ACCUSATI DI AVERE UN PADRE TERRORISTA" - KARIM BENZEMA HA DENUNCIATO PER DIFFAMAZIONE IL MINISTRO DELL'INTERNO FRANCESE, GÉRALD DARMANIN, CHE LO AVEVA ACCUSATO DI ESSERE VICINO AI FRATELLI MUSULMANI, CHIEDENDO PURE CHE GLI VENISSE TOLTA LA CITTADINANZA FRANCESE - "UN MINISTRO DELL'INTERNO NON PUÒ DIRE COSE NON VERE O INESATTE. QUESTO MESCHINO, EGOCENTRICO OPPORTUNISMO POLITICO, E' INDIFFERENTE ALLE CONSEGUENZE E ALLE DIVISIONI CHE PROVOCA…"

karim benzema

Karim Benzema […] ha denunciato per diffamazione il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin. Nel dettaglio, in relazione a un post su X del bomber a sostegno degli abitanti di Gaza, l'ex Pallone d'oro era stato accusato da Darmanin di avere "noti" legami con i "Fratelli Musulmani", organizzazione islamista considerata terroristica in alcuni paesi. […]

gerald darmanin

"La riprovevole leggerezza della dichiarazione, inesatte e non veritiere, ha messo puramente e semplicemente in pericolo me e la mia famiglia - prosegue il testo in riferimento alle parole del ministro Darmanin e del suo entourage del 18 ottobre -. I miei figli sono stati accusati di avere un padre terrorista".

karim benzema 2

"Un ministro dell'Interno non può dire cose non vere o inesatte - conclude l'attaccante dell'Al-Ittihad -. Ma non importa: è in gioco solo questo meschino, egocentrico opportunismo politico, indifferente alle conseguenze e alle divisioni che provoca laddove abbiamo un urgente bisogno di armonia e umiltà per contribuire a raggiungere soluzioni pacifiche".

