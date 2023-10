"AI MIEI GIOCATORI DIRÒ 'POTETE CHIAMARMI DOTTORE'" - CARLO ANCELOTTI RICEVE LA LAUREA AD HONOREM IN SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE DALL'UNIVERSITÀ DI PARMA: "QUANDO MI CHIAMANO DOTTORE MI PIACE - LA LECTIO DOCTORALIS INTITOLATA "IL CALCIO, UNA SCUOLA DI VITA": "LO SPORT MI HA INSEGNATO A COMPETERE E CONFRONTARMI CON ME STESSO. LA COMPETIZIONE CON GLI ALTRI NON AIUTA MOLTO. LA SCONFITTA, NELLO SPORT COME NELLA VITA, È CONTEMPLATA..."

Carlo Ancelotti ha ricevuto dall'Università di Parma la Laurea Magistrale ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. […]. La lectio doctoralis esposta da Ancelotti è intitolata "Il calcio, una scuola di vita". "[…]Quando mi chiamano dottore mi piace, ai miei giocatori dirò 'potete chiamarmi dottore'".

"Lo sport è stato per me una grandissima scuola di vita. Mi ha insegnato a competere e confrontarmi con me stesso per migliorare i miei limiti […] La competizione con gli altri non aiuta molto. [...]. La sconfitta, nello sport come nella vita, è contemplata. Il mio carattere mi ha aiutato. Il calcio mi ha insegnato tante cose: la relazione con le altre persone, il rispetto degli altri, il rispetto delle regole, il rispetto per l'autorità (allenatori, dirigenti, presidenti), i tempi, i limiti, saper ascoltare.

È impossibile migliorare il talento: o c'è o non c'è. Maradona aveva un grandissimo talento, non potevi insegnargli a dribblare meglio. Potevi insegnargli a gestirlo meglio. Il grande campione riesce a mettere il proprio talento al servizio degli altri. Sono 44 anni che sono in questo ambiente: il calcio per me è una grande passione, non un lavoro".

