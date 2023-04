"UN MIO AMICO MI HA DETTO CHE DEVI GUADAGNARE PIÙ SOLDI POSSIBILE PER NON DOVER ANDARE IN TV QUANDO SMETTI" - IL PORTIERE DELLA JUVENTUS, WOJCIECH SZCSESNY, DEMOLISCE I COMMENTATORI TV NELL'INTERVISTA DOPO LA PARTITA CON L'HELLAS VERONA - LA RISPOSTA TOMBALE DOPO CHE DALLO STUDIO DI DAZN GLI HANNO CHIESTO SE VOLESSE INTRAPRENDERE LA CARRIERA TELEVISIVA DOPO IL RITIRO DAL CALCIO - L'IMBARAZZO DI MARCO PAROLO E RICCARDO MONTOLIVO… - VIDEO

Szczesny fa calare il gelo nello studio DAZN dicendo quello che pensa dei calciatori in tv pic.twitter.com/JGaJ8GKnlm — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) April 2, 2023

wojciech szczesny 5

Estratto da www.corrieredellosport.it

Szczesny non è stato protagonista soltanto sul terreno di gioco nel corso di Juventus-Verona, ma anche nel post gara ai microfoni di Dazn. L'estremo difensore si è presentato per la classica intervista di commento alla partita e in studio c'erano degli ex calciatori come Parolo e Montolivo.

szczesny

LA BATTUTA DI SZCZESNY SUGLI EX CALCIATORI

Nel corso dell'intervista, l'inviato ha chiesto a Szczesny se in futuro si vede nelle vesti di opinionista televisivo. A quel punto, il portiere bianconero ha sottolineato tra il serio e il faceto: "Con tutto il rispetto per tutti quanti, il mio miglior amico nel calcio un giorno mi ha detto che quando giochi devi cercare di guadagnare più soldi possibile, in modo da non dover andare in televisione quando smetti. Io condivido un po' questo... con tutto il rispetto per voi, eh[…]