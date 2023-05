"MOURINHO HA ESPRESSO GIUDIZI LESIVI SULL'ARBITRO CHIFFI E SUL MOVIMENTO ARBITRALE" - LA PROCURA DELLA FIGC HA CHIUSO LE INDAGINI NEI CONFRONTI DELL'ALLENATORE DELLA ROMA, PER LE FRASI PRONUNCIATE NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO DANIELE CHIFFI AL TERMINE DELLA PARTITA CONTRO IL MONZA ("IL PEGGIORE INCONTRATO NELLA MIA VITA") - I TEMPI TECNICI SALVANO LO "SPECIAL ONE" DA UNA POSSIBILE SQUALIFICA IN VISTA DELLO SCONTRO-CHAMPIONS CONTRO L'INTER…

José Mourinho sarà regolarmente in panchina in occasione di Roma-Inter, il big match dell'Olimpico valido per la 34esima giornata di Serie A in programma sabato 6 maggio alle ore 18. Il tecnico della Roma aveva espresso giudizi molto pesanti nei confronti dell'arbitro Chiffi al termine di Monza-Roma 1-1, definendolo "il peggiore incontrato nella mia vita". Secondo quanto emerso dall'indagine avviata nei suoi confronti, lo Special One avrebbe espresso "giudizi lesivi sull'arbitro e sul movimento arbitrale": l'accusa, secondo quanto emerge, è stata notificata sia a Mou che alla Roma (per responsabilità oggettiva).

I tempi tecnici, tuttavia, "salvano" Mourinho da una possibile squalifica in vista della sfida Champions contro l'Inter: l'allenatore e il club giallorosso hanno infatti 5 giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere ascoltati. […]

COSA AVEVA DETTO MOURINHO

"Giocare con il peggior arbitro che ho trovato in carriera (Chiffi, ndr) è dura, e ne ho incontrati tanti scarsi. L'arbitro non ha avuto un’influenza nel risultato, ma è dura giocare con lui. Tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco. È una limitazione anche come Roma come società che non ha la forza di dire che quest'arbitro non lo vogliamo. Sono uscito prima perché non volevo il rosso. Penso che la Roma deve crescere in questo livello. La Roma non ha questo dna di dire ‘quest'arbitro non lo voglio’. È dura, non potevo prendere il rosso anche se avevo una voglia tremenda di farlo ma ho deciso di non farlo perché sabato devo stare con i ragazzi".[…]

