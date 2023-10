1 ott 2023 23:10

"NESSUNO POTRA' ACCUSARMI DI NON FAR SEGNARE LUKAKU" - LA ROMA BATTE IL FROSINONE CON I GOL DI LUKAKU E PELLEGRINI (DOPPIO ASSIST DI DYBALA), MOURINHO SI TOGLIE I MACIGNI DAGLI SCARPINI: "SIAMO STATI SQUADRA. NON SONO UN ALLENATORE CAPACE DI DISTRUGGERE UN GIOCATORE" - IN TRIBUNA IL PATRON DAN FRIEDKIN - SCENA DA RIDERE A POCHI MINUTI DALLA FINE: L'ARBITRO MARCHETTI CROLLA A TERRA COLPITO DA CRAMPI E VIENE AIUTATO DA AOUAR – RONCONE TWEET: “NOTIZIA (FONDAMENTALE): LA SQUADRA È CON MOURINHO VINTA PARTITA DELICATISSIMA. UN DUBBIO: MOLTI PAIONO SULLE GAMBE”