"NIENTE BENEFICENZA. I SOLDI SONO MIEI E CI FACCIO QUELLO CHE VOGLIO” – QUELLO SVALVOLATO DI ADEBAYOR, EX ATTACCANTE DELL’ARSENAL, VA CONTROCORRENTE: “MICA L’HO PORTATO IO IL CORONAVIRUS IN TOGO. E POI NON SONO ETO’O O DROGBA” – IL BOMBER, CHE OGGI GIOCA IN PARAGUAY, IN PASSATO NON HA NASCOSTO DI AVERE AVUTO IDEE SUICIDE…

Da gazzetta.it

adebayor 5

In tempi di coronavirus, tra molti calciatori è scattata una gara di solidarietà. Ma c’è chi non si sente minimamente chiamato in causa, come Emmanuel Adebayor, ex centravanti dell’Arsenal che ora gioca in Paraguay. Il bomber del Togo, personaggio assolutamente fuori dagli schemi (in passato tra l'altro non ha nascosto di avere avuto idee suicide), è stato criticato in patria per la scelta di chiudere il portafogli e non l’ha presa bene, rispondendo in un video.

“Per quelli che dicono che non faccio una donazione: è vero non ne faccio. Molto semplice. Faccio quello che voglio fare, mangio quello che voglio mangiare e questa è la cosa più importante. Ci saranno persone che mi criticheranno perché non ho creato una fondazione a Lomé. Ma sembra che sono stato io a portare il virus a Lomé. È una situazione molto sfortunata, ma è così ed è il Paese che è così”.

adebayor

Adebayor rivendica la sua scelta rispetto a quella di colleghi africani da sempre attivi sul fronte della beneficenza: “Se volete potete confrontarmi con Didier Drogba o con Samuel Eto’o, ma sfortunatamente non sono Didier Drogba o Samuel Eto’o. Sono Emmanuel Sheyi Adebayor e farò sempre quello che voglio“.