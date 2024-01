"NOI SIAMO SINNER, L'INTER DJOKOVIC. POI PERÒ LA PRENDONO MALE, SONO PERMALOSI" – MAX ALLEGRI SI DIVERTE A PUNZECCHIARE ANCORA I NERAZZURRI DOPO LE BATTUTE SU “GUARDIA E LADRI” - "PER LO SCUDETTO È LUNGA. E C'È ANCHE IL MILAN" - BATTENDO L'EMPOLI LA JUVE HA LA POSSIBILITÀ DI ALLUNGARE A +4 E DI ARRIVARE IN VANTAGGIO ALLO SCONTRO DIRETTO DEL 4 FEBBRAIO INDIPENDENTEMENTE DAL RISULTATO DELLA SQUADRA DI INZAGHI…

Dopo il sorpasso, l’allungo. Con la vittoria di Lecce la Juventus ha superato l’Inter, anche se solo virtualmente, e battendo l’Empoli ha la possibilità di allungare a +4 e di arrivare in vantaggio allo scontro diretto del 4 febbraio indipendentemente dal risultato dei nerazzurri. Massimiliano Allegri preferisce non perdersi dietro ai numeri ma rimanere sul pratico: "Abbiamo passato una settimana serena, non ci siamo neanche accorti di essere in testa. Il calcio è bastardo, un giorno sei forte il giorno dopo no.

La squadra sta bene e tutti conosciamo l’importanza di questa partita. Più quattro e meno quattro non m’interessa, pensiamo solo all’Empoli. Quando ho parlato di traguardo impossibile non mi riferivo allo scudetto, ma a una condizione psicologica che va creata e mantenuta nella testa. Dobbiamo avere la convinzione di poter fare grandi cose, se ti metti dei limiti non riesci ad andare avanti".

La Juventus però è lassù e non ci si può più nascondere. Stavolta dai giochi per bambini si passa al tennis, con la vittoria di Sinner su Djokovic agli Australian Open ancora negli occhi di tutti: "Chi somiglia più a Sinner e chi a Djokovic tra noi e l’Inter? Beh, potrei dire che visto noi siamo più giovani siamo Sinner. Però non lo so, sennò poi la prendono male, permalosi...".

