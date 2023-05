5 mag 2023 18:20

"NON DITE CHE LO SCUDETTO È UN’OCCASIONE DI RISCATTO, NON RACCONTATE LA NOSTRA GIOIA COME FOSSE UNA BUFFA COMMEDIA" - VINCENZO SALEMME CELEBRA IL NAPOLI CAMPIONE E DEMOLISCE FRASI FATTE E LUOGHI COMUNI: “NON PENSATE CHE QUESTA SQUADRA ALLEGRA E POSSENTE ABBIA FINALMENTE REGALATO LA GIOIA A UNA CITTÀ DOLENTE. NON SIATE FELICI DELLA NOSTRA FELICITÀ COME SI È FELICI QUANDO IL MENO ATTREZZATO PREVALE SUL FORTE. INVIDIATECI, ABBIAMO APPENA INIZIATO”