"NON DOVETE DORMIRE" - ALCUNI TIFOSI DEL NAPOLI SI SONO RIUNITI SOTTO L'ALBERGO DOVE ALLOGGIANO I GIOCATORI DEL MILAN INTONANDO CORI E SPARANDO FUOCHI D'ARTIFICIO - CORI ANCHE CONTRO THEO HERNANDEZ, DOPO CHE ALCUNI IMBECILLI, CHE SI SPACCIANO PER TIFOSI DEL NAPOLI, LO HANNO PRESO DI MIRA SUI SOCIAL CON MINACCE E INSULTI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Maurizio De Santis per https://www.fanpage.it

Lo spettacolo pirotecnico messo in scena dai tifosi del Napoli per disturbare il sonno dei rossoneri.

tifosi del napoli sotto albergo del milan

Cori contro Theo Hernandez, divenuto bersaglio e valvola di sfogo. Batterie di fuochi d'artificio piazzati davanti all'albergo del Milan. I tifosi del Napoli trascorrono la notte della vigilia del ritorno di Champions League urlando a squarciagola, dando fuoco alle polveri. Mortaretti, bengala, botti e botticelle, razzi colorati sparati verso l'alto affinché arrivassero alle finestre delle camere dove alloggiano i rossoneri. Espedienti scoppiettanti hanno illuminato lo specchio d'acqua che fa da cornice al Lungomare. Tutto per esorcizzare (e disturbare) il ‘diavolo' che dorme al sicuro in camere insonorizzate (localizzate in un'altra zona dell'edificio).

tifosi del napoli sotto albergo del milan

"Notte insonne per il Milan e, sfortunatamente, anche per me", dice l'ex calciatore Mike Grella inviato dall'emittente americana CBS per seguire la sfida decisiva per l'accesso alla semifinale. È solo l'antipasto del clima molto caldo che questa sera proverà a stordire la squadra di Stefano Pioli e spingere gli azzurri alla rimonta. Non basta vincere per conquistare la qualificazione, serve farlo segnando una rete in più. Al "Maradona" il Milan arriva col vantaggio di un gol (per la vittoria dell'andata a San Siro) e la consapevolezza che sarà dura in ogni caso.

Folklore ma anche tanto livore. Theo Hernandez è il nome del calciatore del Milan che, più di tutti, risuona negli slogan che passano di bocca in bocca. […]

