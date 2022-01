"NON FATE FINTA DI NON SAPERE, NON DIMENTICATE LA REALTÀ" - JOSE MOURINHO HA PASSATO LA NOTTE DI CAPODANNO ALL’OSTELLO DELLA CARITAS DI ROMA, VICINO ALLA STAZIONE TERMINI – L’ALLENATORE, INSIEME ALLO STAFF TECNICO GIALLOROSSO, HA INCONTRATO GLI OSPITI DELLA STRUTTURA E HA PORTATO LORO DEI DONI – IL POST SUI SOCIAL: “NON DIMENTICATELI! LORO ESISTONO, SONO OVUNQUE E HANNO BISOGNO DI VOI!”

Da www.leggo.it

Visita a sorpresa, ieri sera, notte di Capodanno, per gli ospiti dell'Ostello «don Luigi Di Liegro», vicino la Stazione Termini di Roma. José Mourinho, mister della Roma, insieme allo staff tecnico, ha incontrato gli ospiti della struttura e portato loro dei doni per gli auguri del nuovo anno. Lo riferisce Caritas Roma.

Mourinho ha poi pubblicato una foto sui suoi profili social: «Buon Capodanno e buon 2022 a tutti. Ma per favore non fate finta di non sapere, non dimenticate la realtà, non dimenticateli! Loro esistono, sono ovunque e hanno bisogno di voi! Hanno bisogno di tutti noi! Grazie alla Caritas per il vostro fantastico lavoro». Un appello ai suoi follower a non dimenticare neanche in questi momenti difficili di emergenza sanitaria le persone bisognose e i senzatetto,

