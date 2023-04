28 apr 2023 11:54

"NON POSSIAMO PRENDERE GIOCATORI PER POI FARE LA FINE DELLA JUVE" - LA STOCCATA DEL PRESIDENTE DELLA FIORENTINA, ROCCO COMMISSO, DOPO LA QUALIFICAZIONE IN FINALE DI COPPA ITALIA CON L'INTER: "LA SITUAZIONE DEI RICAVI È UN PROBLEMA PER NOI. I PROBLEMI CHE HA LA POVERA JUVE SONO INIZIATI QUANDO HANNO PRESO CRISTIANO RONALDO E DA LÌ SONO ARRIVATI DOVE SONO OGGI. QUESTO NON SUCCEDERÀ MAI ALLA FIORENTINA CHE È FALLITA 20 ANNI FA MA NON FALLIRÀ PIÙ…"