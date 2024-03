"NON POSSO MENTIRE A ME STESSO" – NADAL ALZA BANDIERA BIANCA PRIMA DELL'ESORDIO NEL MASTERS 1000 DI INDIAN WELLS – BERTOLUCCI: “LA RINUNCIA APRE SCENARI INQUIETANTI SUL SUO FUTURO. LO RIVEDREMO ANCORA?” – IL MAIORCHINO, CHE AVEVA SALTATO GLI AUSTRALIAN OPEN A CAUSA DI UNA MICROLACERAZIONE MUSCOLARE, NON E’ ISCRITTO A MIAMI, POTREBBE PUNTARE ALLA STAGIONE SULLA TERRA ROSSA CON VISTA SUI GIOCHI DI PARIGI...

Estratti da gazzetta.it

Niente da fare. Rafael Nadal deve alzare ancora bandiera bianca: "È con grande tristezza che devo ritirarmi da questo fantastico torneo, Indian Wells. Tutti sanno quanto amo questo posto e quanto amo giocare qui.

Questo è anche uno dei motivi per cui sono venuto molto presto nel deserto per allenarmi e cercare di prepararmi". Il tennista spagnolo non gioca dal torneo di Brisbane, appuntamento in cui era uscito ai quarti di finale contro Jordan Thompson prima di rinunciare agli Australian Open a causa di una microlacerazione muscolare.

LE PAROLE DI NADAL — "Ho lavorato duro, mi sono allenato e ho effettuato un test questo fine settimana, ma non mi trovo pronto per giocare ai massimi livelli in un evento così importante. Non è una decisione facile, è dura, ma non posso mentire a me stesso e alle migliaia di fan. Mi mancherete tutti e sono sicuro che il torneo sarà un grande successo".

L'ultima stagione di Nadal (a meno di clamorose soprese) sta diventando un calvario. Dopo gli Australian Open 2023, Rafa ha giocato solamente il torneo di Brisbane a inizio anno. Il 3 marzo ha perso contro Carlo Alcaraz nel match di esibizione organizzato da Netflix, ma a poche ore dall'esordio a Indian Wells si trova costretto a dare forfait. La domanda sorge spontanea: rivedremo mai Nadal giocare un torneo da professionista sul cemento?

