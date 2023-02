"NON SEI ALLE ELEMENTARI, FAI IL SERIO" - PER L'INTER VIGILIA DI CHAMPIONS A ALTA TENSIONE: DURANTE LA RIFINITURA, BROZOVIC E' STATO RIMPROVERATO DA UN ASSISTENTE DI INZAGHI - LA DOPPIA SFIDA NEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS CONTRO IL PORTO E' DETERMINANTE PER IL FUTURO DEI NERAZZURRI E DEL SUO ALLENATORE - CHI PASSA IL TURNO, GUADAGNA CIRCA 20 MILIONI TRA PREMI E INCASSI E SE I NERAZZURRI DOVESSERO ESSERE ELIMINATI, LA POSIZIONE DEL TECNICO SAREBBE FORTEMENTE A RISCHIO... - VIDEO

1. LA SFIDA COL PORTO VALE TANTO PER L'INTER, MA DI PIÙ PER INZAGHI

Vale tanto per l’Inter, di più per Inzaghi. La doppia sfida col Porto è il crash test per l’allenatore nerazzurro: se lo fallisse, non basterebbe certo il contratto a garantirgli la panchina per il prossimo anno. E nemmeno la qualificazione alla prossima Champions. Più delle 3 Coppe vinte, pesano i 2 scudetti persi. […]

Il messaggio è partito varie volte in questi mesi. E dopo il pareggio di Genova è stato amplificato anche dai tifosi organizzati, per la prima volta apertamente e direttamente schierati contro l’allenatore. […] In tal senso, la partita col Porto dovrebbe garantire da sola il massimo degli stimoli, per cui mercoledì si vedrà l’Inter oggi migliore possibile. Basterà per battere il Porto?

[…] L’ultima volta nerazzurra nei quarti di Champions è vecchia di 12 anni (eliminati dallo Schalke dopo aver battuto il Bayern) e perciò l’opportunità è ghiotta per togliere un po’ della polvere nel frattempo accumulatasi sul prestigio internazionale del club. Vincere per i soldi, una ventina di milioni fra premi e incasso, e per il brand, ché se è vero quanto trapelato nei giorni scorsi, siamo davvero alla volata finale per il passaggio di proprietà.

Cosa accadrà l’anno prossimo all’Inter è tutto da scrivere, decifrare e capire. Le risposte arriveranno dal campo, e non solo. Di certo, Inzaghi è ancora padrone del proprio destino, ma è necessario che siano davvero finiti i ripetuti passaggi a vuoto come quelli che hanno aperto la voragine rispetto al Napoli in fuga. […]

2. "NON SEI ALLE ELEMENTARI, FAI IL SERIO!". IL DURO RIMPROVERO A BROZOVIC NELLA RIFINITURA DELL'INTER

[...] durante la rifinitura pre Porto, un assistente del tecnico ex Lazio ha rimproverato severamente Brozovic: "Non sei alle elementari, cerca di fare il serio". È stato redarguito così il centrocampista, reo di aver calato la concentrazione durante un esercizio di riscaldamento.

