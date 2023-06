28 giu 2023 18:57

"NON SI PUÒ DIRE CHE SERGIO RICO STESSE CAVALCANDO UN CAVALLO AL MOMENTO DELL’INCIDENTE" - LE AUTORITÀ SPAGNOLE HANNO ARCHIVIATO IL CASO DEL PORTIERE DEL PSG, FINITO IN COMA DOPO UN INCIDENTE A CAVALLO, PER MANCANZA DI TESTIMONI - SI PENSA CHE L'ANIMALE ABBIA COLPITO VIOLENTEMENTE LA TESTA DI RICO - LE CONDIZIONI DEL CALCIATORE MIGLIORANO, MA C'È ANCORA MOLTA CAUTELA PER LA SUA GUARIGIONE DEFINITIVA-…