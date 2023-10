10 ott 2023 10:41

"NON SO SE RESTO ANCHE DOPO IL 2024" - JOSE' MOURINHO NELLA SECONDA PARTE DELL’INTERVISTA CON FEDERICO BUFFA SU "SKY SPORT" PARLA DEL FUTURO NEL CLUB GIALLOROSSO - "A ROMA C'È L'ANTI-MOURINHISMO, CAVALCATO DA GENTE FELICE IN TUTTO IL TEMPO IN CUI LA ROMA NON VINCEVA UNA COPPA E NON AVEVA ALCUN TIPO DI SUCCESSO EUROPEO. SI DIVERTONO IN RADIO E VA BENE…”