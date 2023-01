16 gen 2023 13:10

"NON USATE IL MIO NOME PER ATTACCARE CRISTIANO" - BRUNO FERNANDES SE LA PRENDE CON "LA GAZZETTA DELLO SPORT" PER LA TRADUZIONE DELLE SUE PAROLE DOPO IL DERBY INTERPRETATE COME UN ATTACCO A CR7 - LA "ROSEA" SCRIVE SU INSTAGRAM: "OGNI RIFERIMENTO A CRISTIANO RONALDO NON SEMBRA CASUALE" E L'EX SAMPDORIA REPLICA: "LA PROSSIMA VOLTA CHIAMATE QUALCUNO CHE CAPISCA BENE L'INGLESE. NELL'INTERVISTA HO DETTO CHE…"