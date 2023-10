"LA NOSTRA PRIMA TELECRONACA? ERA UN JUVE-MILAN, L’11 AGOSTO 1999, IL GIORNO DELL’ECLISSI DI SOLE" – FABIO CARESSA E BEPPE BERGOMI RACCONTANO IL DEBUTTO DELLA COPPIA NELLA SERATA IN CUI SI FESTEGGIA IL VENTENNALE DI "SKY" - "GLI ANTICHI DICEVANO CHE L’ECLISSI ERA UN SEGNALE IMPORTANTE. DISSI A BEPPE: “FAREMO QUALCOSA DI GRANDE” - E PARLANDO DEGLI EUROPEI IN GERMANIA DEL 2024, CHE SARANNO SU SKY, VA AGGIORNATO IL TORMENTONE DEL 2006: “DOBBIAMO TORNARE A BERLINO, BEPPE”

https://sport.sky.it/calcio/europei/2023/07/04/europei-2024-sky-sport-caressa-bergomi

Da sport.sky.it

fabio caressa festa 20 anni sky

Dobbiamo tornare a Berlino Beppe!": così Fabio Caressa a Beppe Bergomi parlando degli europei del 2024, che saranno su Sky. Tutti i 51 match di Euro 2024, 20 dei quali in esclusiva live, in programma dal 14 giugno al 14 luglio del prossimo anno in Germania. Dopo il Mondiale del 2006 e il trionfo a Wembley nel 2021, Caressa e Bergomi sono pronti a raccontare anche il prossimo impegno azzurro: "Siamo più di una squadra ormai".

Dall’account Instagram di Fabio Caressa

11 agosto 1999, Beppe Bergomi per la prima volta a fianco di Fabio Caressa per una prova di telecronaca. Un giorno storico per quella che sarà poi Sky Sport, un giorno memorabile anche per l'eclissi di Sole visibile in Italia. Gli astri si sono allineati, le loro voci anche

beppe bergomi festa 20 anni sky beppe bergomi @sky20anni

fabio caressa @sky20anni