5 set 2023 12:48

"LE NOTIZIE SULLE TRATTATIVE DEL RINNOVO DI KVARATSKHELIA SONO 'CAZZATE'" - IL NAPOLI PUBBLICA UN TWEET PER SMENTIRE LE NEGOZIAZIONI PER IL NUOVO CONTRATTO DELL'ATTACCANTE GEORGIANO: "NESSUNO DEL NAPOLI HA MAI PARLATO DEL POSSIBILE RINNOVO DEL CALCIATORE (IL CUI CONTRATTO SCADE TRA 4 ANNI). NON LO HANNO FATTO NÉ MAURO MELUSO, NÉ MAURIZIO MICHELI, NÉ AURELIO DE LAURENTIIS, NÉ ANDREA CHIAVELLI...