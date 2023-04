1 apr 2023 15:40

UNA "NUOVA ALBA" PER JOSHUA? IL 33ENNE PUGILE BRITANNICO, CHE NON VINCE DA OLTRE DUE ANNI, OGGI SALIRÀ SUL RING DELLA O2 ARENA DI LONDRA PER SFIDARE L’AMERICANO JERMAINE FRANKLIN - SU DI LUI, DOPO IL DOPPIO KO SUBITO DA OLEKSANDR USYK, C’È UNA PRESSIONE ENORME: I CRITICI SOSTENGONO CHE, IN CASO DI SCONFITTA, FAREBBE BENE A RITIRARSI – LA SUA SCALATA E’ INIZIATA CON “IL FURTO” DELL’ORO A CAMMARELLE ALLE OLIMPIADI DI LONDRA - IL CARCERE, LA DROGA, LA DIETA DA 5MILA CALORIE AL GIORNO