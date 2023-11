Estratto dell'articolo di Daniele Dallera per il "Corriere della Sera"

biaggi

Max Biaggi se ne intende di titoli mondiali, fuoriclasse assoluto ne ha vinti sei. È ambasciatore dell’Aprilia, un vanto dell’industria italiana a due ruote, «un matrimonio saldo» che va avanti, vissuto per un ventennio «dove sono stato campione di due mondi, prima quello a 2 tempi e poi quello a 4 tempi». […]

MAX BIAGGI 1

La paura per un pilota?

«L’ho provata nei momenti drammatici, ricordo quando morì Kato, la gara non si fermò, Valentino ed io stavamo lottando per la vittoria, ma avevamo capito che era successo qualcosa di irreparabile. Però nelle corse non c’è tempo, arriva il Gp successivo e bisogna dare subito il massimo, voltare pagina e la sensazione di smarrimento e paura viene accantonata».

biaggi rossi 4

Ha accennato a Valentino, il suo grande rivale: come sono i vostri rapporti?

«Normali, ci salutiamo. È capitato che dicesse… i miei amici Stoner, Biaggi, Lorenzo… mah».

La vedo scettico?

«Non si può parlare di amici, non si è mai fatto nulla per crearla, ricordo quando feci un grave incidente, fui ricoverato a lungo in ospedale, ho ricevuto messaggi e telefonate da tutti, da lui niente. Ma nessun rammarico, per carità».

fabrizio frizzi max biaggi

L’amicizia vera era con Fabrizio Frizzi.

«Ce l’ho sempre in mente, lui era davvero speciale. Umanamente intendo...». Al solo accenno di Frizzi, Biaggi si commuove. Si riprende: «Credo che il Signore lo abbia mandato in terra per fare del bene, finito il compito se n’è andato: ma lui è sempre con me».

[…]

Perché lei Biaggi, romano, ha scelto di vivere a Montecarlo, principato di Monaco?

«Una scelta fatta 34 anni fa, lì sono nati i miei figli, Ines Angelica 14 anni, e Leon Alexander 13 anni tra un mese, naturalmente ci vive anche la mia ex compagna Eleonora Pedron, la mamma dei miei figli: siamo sereni, stiamo bene».

[…]

MAX BIAGGI

Montecarlo vuol dire anche pagare meno tasse.

«Sicuramente si gode di una tassazione agevolata. Ma se le cose sono fatte bene, con serietà, non ci vedo nulla di scorretto».

[…]

Lei ha una nuova compagna?

«No, sto bene così. Le regalo una perla della mia vita... Sto da solo per scelta, il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni. Eleonora ha un altro compagno, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene».

max biaggi

Una scelta di vita, d’accordo. Ma anche una scelta di castità?

«Ma no, affatto. Ho le mie frequentazioni, però ora davanti a me c’è un focus preciso: l’amore per i miei figli e la loro crescita. Se in futuro avrò esigenze diverse, le affronterò».

max biaggi max biaggi 7 bianca atzei max biaggi max biaggi bianca atzei fuori dal san camillo Fiorella e Max Biaggi bianca atzei max biaggi MAX BIAGGI biaggi rossi

MAX BIAGGI BIANCA ATZEI biaggi semenza max biaggi max biaggi ortisei bianca atzei max biaggi al mare max biaggi MAX BIAGGI ANNA FALCHI max biaggi max biaggi max biaggi 2