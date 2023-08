31 ago 2023 13:51

LA "NUOVA" CHAMPIONS… PRIMA DELLA RIVOLUZIONE - OGGI ALLE 18 CI SARANNO I SORTEGGI DI CHAMPIONS LEAGUE, ALL'ULTIMO ANNO NEL FORMAT A 32 SQUADRE E PER LA PRIMA VOLTA DAL 2004 SENZA MESSI, RONALDO, BENZEMA E NEYMAR - IL NAPOLI IN PRIMA FASCIA, L'INTER IN SECONDA, MENTRE MILAN E LAZIO SONO STATE INSERITE NELLA TERZA - I CAMPIONI D'ITALIA DEVONO EVITARE IL REAL E LO UNITED IN SECONDA, I NERAZZURRI CON LO SPAURACCHIO CITY, BAYERN, PSG E BARCELLONA - OCCHIO AL NEWCASTLE E AL GALATASARAY IN QUARTA...