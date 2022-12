"OLIVIER PUÒ FARE COME IBRA E GIOCARE FINO A 40 ANNI. IL CALCIO E' LA SUA DROGA" - JENNIFER GIROUD, LA MOGLIE DELL'ATTACCANTE FRANCESE DEL MILAN, PARLA DEL RECORD DI MARCATURE CON LA NAZIONALE FRANCESE DEL MARITO: "IL PERCORSO DI OLIVIER MERITA RISPETTO PERCHÉ SI È GUADAGNATO TUTTO CON CORAGGIO E FORZA MENTALE, SENZA MAI ABBANDONARE" - POI RIVELA UN DETTAGLIO "INTIMO": "MI IMPRESSIONA IL SUO…"

Jennifer Giroud, moglie di Olivier dal 2011, ha svelato in un'intervista a Le Figaro alcuni segreti del marito. "Può fare come Ibra e giocare fino a 40 anni", ha dichiarato per poi aggiungere: "È un altruista che si costruisce nel collettivo, che ama vincere con la squadra. Il suo percorso merita rispetto perché si è guadagnato tutto con coraggio e forza mentale, senza mai abbandonare”. Sul Milan ha invece puntualizzato: “È stata la svolta per provare che si poteva contare ancora su di lui".

LE PAROLE DELLA MOGLIE DI GIROUD

La moglie di Giroud ha confessato: "Dopo 19 anni di vita insieme Olivier mi impressiona per la sua resilienza: ha una mentalità da ventenne e il fisico lo sostiene perché fa attenzione a tutto. Abbiamo anche una chef in casa. In tanti alla sua età inizierebbero a mollare, lui non è mai appagato. Farà come Zlatan: il calcio è la sua droga e la sua vita, sentirete ancora parlare di lui".

