31 mar 2023 19:00

"OSIMHEN? NON E’ UN INFORTUNIO GRAVE. RECUPERERÀ SICURAMENTE PER L'ANDATA DI CHAMPIONS CONTRO IL MILAN" – IL DIRETTORE DEL CORSPORT IVAN ZAZZARONI A "TUTTI CONVOCATI" SU "RADIO 24" SI SCAGLIA CONTRO FIFA E UEFA: “CONTINUANO AD AGGIUNGERE COMPETIZIONI, SI GIOCHERANNO 70 PARTITE ALL'ANNO E I GIOCATORI CONTINUERANNO A FARSI SEMPRE PIÙ MALE. PER ME SONO BOLLITI SIA CEFERIN CHE INFANTINO" – E POI CONTE, MOURINHO E INZAGHI