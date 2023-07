"OSIMHEN RESTA? CERTAMENTE, A MENO CHE NON ARRIVI UNA CIFRA PIÙ CHE INDECENTE" - AURELIO DE LAURENTIIS SHOW ALLA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE MAGLIE DEL NAPOLI PARLA DEL FUTURO DELL'ATTACCANTE NIGERIANO E LE STRATEGIE DI MERCATO: "L'UNICA SQUADRA CHE POTREBBE PORTARLO A CASA È IL PSG, QUINDI SE NASSER AL-KHELAÏFI VUOLE TIRARE FUORI UN DUECENTINO NOI LO ASPETTIAMO E POI VALUTIAMO" - "SIAMO IN RICOSTRUZIONE. NON DOBBIAMO COMMETTERE L’ERRORE DI PROVARE A COMPRARE GIOCATORI SIMILI CON I PROFILI PRECEDENTI…"

1. DE LAURENTIIS ALLA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE MAGLIE DEL NAPOLI

Estratto dell'articolo di Carmelo Prestisimone per www.lastampa.it

aurelio de laurentiis 4

[…]

Sono cinque le nuove maglie disegnate da Valentina De Laurentiis e da Gianni Bonaccorso di Armani: casa, trasferta, la terza e due edizioni speciali disponibili tra poche ore nel nuovo store di Chiaia e su Ebay. Presentandole sulla nave da crociera, Aurelio De Laurentiis fa legittimamente il nocchiero di un evento in grande stile alla presenza del governatore De Luca e del sindaco Manfredi, apparsi collaborativi verso il patron.

aurelio e valentina de laurentiis 5

[…]

Confermare il formidabile risultato conseguito a maggio resta certamente uno degli obiettivi del club. In serata il briefing con Garcia e i due dello scouting Micheli e Mantovani per tracciare le prossime linee di mercato. Una prima bozza c’è: «Ci sono giocatori in scadenza arrivati alla fine del loro ciclo…».

aurelio de laurentiis vincenzo de luca

Il riferimento è chiaro per Diego Demme, […]Indiziati anche Zielinski e Lozano, […]Ed Osimhen? «Lo vedremo ancora con questa nuova maglia? Certamente, - dice De Laurentiis - a meno che non arrivi una cifra più che indecente ed a quel punto ce ne faremo una ragione e ne troveremo un altro altrettanto forte. Oggi abbiamo un nuovo allenatore in cui credo fermamente. È lo specchio di una scelta felice. Siamo in ricostruzione. Non dobbiamo commettere con i nostri uomini mercato l’errore di provare a comprare giocatori simili con i profili precedenti. Ognuno ha una sua singolarità».

aurelio e valentina de laurentiis 2

[…]

La discussione in conferenza stampa devia sarcasticamente sul precedente ds Giuntoli passato alla Juventus: «Non mi aspettavo questa sua dichiarazione di juventinità. Se l’avessi saputo prima me ne sarei liberato in anticipo».

[…]

aurelio de laurentiis 5

Aurelio De Laurentiis si è rivelato protagonista come sempre nella giornata di oggi. Il presidente del Napoli nel corso della presentazione della nuova maglia a bordo della MSC World Europa ha toccato tanti temi, tra cui quello del mercato parlando del futuro di Osimhen. […]

aurelio de laurentiis 4

IL PREZZO - "Direi che se c'è Osimhen tanto meglio. Se non ci sarà ce ne faremo una ragione e ci sarà sicuramente uno fortissimo che lo potrà sostituire. Credo che Osimhen resterà anche il prossimo anno. L'unica squadra che potrebbe portarlo a casa è il PSG, quindi se Nasser Al-Khelaïfi vuole tirare fuori un duecentino noi lo aspettiamo e poi valutiamo".[…]

aurelio e valentina de laurentiis 2 aurelio e valentina de laurentiis 1 aurelio de laurentiis 1 aurelio de laurentiis 3 aurelio de laurentiis 2