"LA PALLA GOL FALLITA DA THURAM E' STATO IL MOMENTO DECISIVO DELLA PARTITA. NON HA NEANCHE COLPITO LA PORTA. UNA COSA NON BELLA" - FABIO CAPELLO DURISSIMO SULL'INTER: "HA GIOCATO SOTTO RITMO. NELLE PARTITE DI CHAMPIONS NON È STATA COSÌ FORTE E DIROMPENTE COME IN CAMPIONATO DOVE FA SEMPRE QUATTRO GOL. IN CHAMPIONS HA VINTO MA HA SEGNATO POCO. IL CAMPIONATO ITALIANO È PIÙ FACILE…" - VIDEO

“Nelle ultime due partite in campionato l'Inter ha sempre sofferto, non so se si è adagiata un po', mi ha dato un po' questa impressione”. Fabio Capello analizza il ko dei nerazzurri in Champions League contro l’Atletico Madrid. A Sky Sport l’ex allenatore e opinionista ha continuato: “Ha giocato sotto ritmo, non da Inter, è mancato proprio lo spirito che abbiamo visto finora. L’Inter nelle partite di Champions non è stata così forte e dirompente come in campionato dove fa sempre quattro gol. In Champions ha vinto ma ha segnato poco. Il campionato italiano è più facile. Una squadra come l’Inter deve puntare a tutti gli obiettivi, con la rosa che ha”.

“Ci sono stati dei momenti in cui si era risvegliata, ha avuto quella palla gol con Thuram: è stato il momento decisivo della partita, avesse segnato... invece non c'è riuscito. Non ha parato il portiere, non ha proprio colpito la porta. È stata una cosa non bella".

