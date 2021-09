"IL PALLONE D’ORO MI MANCA? NO, SONO IO CHE MANCO A LUI" – LE FRASI DA SBORONE DI IBRA FANNO INCAZZARE ZILIANI: "CHE PALLE QUESTI CAMPIONI QUARANTENNI MA CON L’ETÀ MENTALE DEI BAMBINI DI 5 ANNI CHE SI LODANO E S’IMBRODANO PERCHÈ TUTTI SAPPIANO CHE I PIÙ BRAVI SONO LORO. MAI SENTITO RIVERA, BECKENBAUER, ZICO, BAGGIO, ZIDANE O TOTTI PERDERSI IN FESSERIE DEL GENERE?" - IL GRANDE RITORNO DI IBRA CON LA LAZIO E LA FOTO DEL GINOCCHIO INFORTUNATO...

Si può dire? Che palle questi campioni quarantenni ma con l’età mentale dei bambini di 5 anni che si lodano e s’imbrodano perchè tutti sappiano che i più bravi sono loro. Mai sentito #Rivera, #Beckenbauer, #Zico, #Baggio, #Zidane o #Totti perdersi in fesserie del genere? pic.twitter.com/lM5CTNfH0J — Paolo Ziliani (@ZZiliani) September 11, 2021

Non ha bisogno di parole Zlatan Ibrahimovic, ma le date sì, quelle le scrive nell'ultimo post Instagram, per sottolineare il recupero dall'infortunio al ginocchio rimediato il 9 maggio contro la Juventus. Un ginocchio sinistro che nel primo scatto postato appare più che malconcio dopo l'operazione del 18 giugno scorso. Non era bastata la terapia conservativa e così il 39enne svedese (che il prossimo 3 ottobre compirà 40 anni) ha optato per l'intervento chirurgico.

Un'artroscopia (cleaning articolare) eseguita con successo a Roma dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini. E a neanche tre mesi dall'operazione rieccolo per la prima volta in campo come un ragazzino, con una treccina, a segnare il definitivo 2-0 contro la Lazio a sette minuti dall'ingresso in campo, per di più con le scarpe sciolte. Il secondo scatto postato è proprio quello della sua liberatoria esultanza.

