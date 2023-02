16 feb 2023 18:33

"PAPERUMMA" COLPISCE ANCORA - DOPO L'ERRORE CLAMOROSO CHE HA REGALATO LA VITTORIA AL BAYERN MONACO, DONNARUMMA VIENE SPERNACCHIATO SU GIORNALI E SOCIAL - L'ADDIO DI KEYLOR NAVAS (CHE A GENNAIO SI È TRASFERITO AL NOTTINGHAM FOREST), NON HA RASSERENATO GIGIO CHE NON RIESCE A RIPETERE CON IL PSG LE PRESTAZIONI VISTE IN AZZURRO - NONOSTANTE LA "PAPERA" FATALE, QUESTA VOLA I TIFOSI PARIGINI LO LASCIANO IN PACE: I PROBLEMI SONO ALTRI, COME…