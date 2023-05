16 mag 2023 16:00

"PARTITE" PER LA TANGENTE - IL CALCIATORE SUDCOREANO SON JUN-HO, È STATO ARRESTATO IN CINA CON L'ACCUSA DI CORRUZIONE - IL GIOCATORE DELLO SHANDONG TAISHAN, CLUB DELLA SUPER LEAGUE CINESE, AVREBBE ACCETTATO MAZZETTE "DA PARTE DI DIPENDENTI NON STATALI" - NON È IL PRIMO CASO DEL GENERE NEL MONDO DEL CALCIO CINESE: LO SCORSO FEBBRAIO, IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO ERA STATO ARRESTATO PER…