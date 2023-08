8 ago 2023 12:02

"PER PEDALARE A 60 ALL'ORA DEVO BATTERE IL DELIRIO E LA FATICA" - FILIPPO GANNA RACCONTA LA SUA CLAMOROSA VITTORIA AI MONDIALI DI CICLISMO DI GLASGOW (IL SUO SESTO SU PISTA): "IL MOMENTO PIÙ BRUTTO ARRIVA QUANDO L’ACIDO LATTICO SALE DALLE GAMBE E TI ANNEBBIA IL CERVELLO E SAI CHE MANCA ANCORA MOLTO ALLA FINE. LÌ DEVI TROVARE QUALCHE SECONDO DI RECUPERO, NON SO COME FACCIO, MA LO FACCIO QUANDO MI VERREBBE ISTINTIVO RALLENTARE"