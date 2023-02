23 feb 2023 13:57

"PERCHÉ LUKAKU IN PANCHINA? PESA 103 CHILI, DEVE ESSERE AL 100% E ANCORA NON LO È" - L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'INTER, GIUSEPPE MAROTTA, PARLA DELLO STATO DI FORMA DELL'ATTACCANTE BELGA PRIMA DELLA PARTITA CON IL PORTO - LE PAROLE DELL'AD DEVONO AVER SPRONATO IL GIGANTE BELGA, CHE CONTRO I PORTOGHESI HA SEGNATO IL GOL DECISIVO - POI, A FINE GARA, HA RISPOSTO AL DIRIGENTE (NON SAPENDO DI ESSERE IN DIRETTA): "MAMMA MIA, MINCHIA CHE PETTO. GUARDA COME SONO IN FORMA…" - VIDEO