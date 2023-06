"PIQUÉ MI HA FATTO VERGOGNARE. NON È UNA PERSONA CHE MI ISPIRA FIDUCIA" - L'INFLUENCER SPAGNOLA NADIA JEMEZ SI UNISCE ALLA "SPUTTANASCION" DELL'EX DIFENSORE DEL BARCELLONA E RACCONTATO LA SUA DISAVVENTURA: "UNA VOLTA ERO CON LUI IN MACCHINA E HA SALTATO TUTTI I SEMAFORI. POI È ENTRATO A 100 CHILOMETRI ALL'ORA IN UN PARCHEGGIO. L'UOMO CHE LAVORAVA LÌ GLI HA DETTO: ‘NON PUOI ENTRARE COSÌ'. LUI HA RISPOSTO…"

Ancora un racconto scomodo su Gerard Piqué[…] l'influencer spagnola Nadia Jemez, figlia dell'ex calciatore della Liga ed attuale allenatore Paco […]ha raccontato su TikTok della sua disavventura con l'ex difensore. "Una volta ero con lui in macchina e gli è sembrato molto bello saltare assolutamente tutti i semafori sulla Diagonal (una delle strade principali di Barcellona, ndr). Perché? Beh, non lo so, perché gli è sembrato giusto", ha spifferato Nadia. Ma non è finita qui...

Piqué folle in auto: il racconto di Nadia Jemez

"È entrato a 100 chilometri all'ora in un parcheggio e l'uomo che lavorava lì gli ha detto: ‘Guarda, non puoi entrare nel parcheggio così'. Lui ha risposto in maniera sprezzante: ‘Sì, ok, fantastico. Comprati un amico'. In quel momento ho provato un immenso imbarazzo e ho pensato: ‘Per favore, tiratemi fuori di qui. Cosa ci faccio?'. Semplicemente non ci potevo credere", […]

"Piquè non è una persona di fiducia"

"Mi ha fatto vergognare. Non è una persona che mi ispira fiducia. Credo sia stata la prima e l'ultima volta che ho visto questa persona. Volevo davvero raccontarlo"[…]

