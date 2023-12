15 dic 2023 19:37

IL "POZ" SI È ROTTO IL CAZ - GIANMARCO POZZECCO SBROCCA A UN GIORNALISTA DOPO LA SCONFITTA IN EUROLEGA DEL SUO ASVEL VILLEURBANNE CONTRO IL PANATHINAIKOS - IL C.T. AZZURRO, CHE ALLENA ANCHE LA FRANCHIGIA FRANCESE, SI È RIFIUTATO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE: "DI COSA STIAMO PARLANDO? NULLA! NON C’È NIENTE DI CUI PARLARE" E POI SE N'E' ANDATO VIA, LASCIANDO SOLO IL POVERO CRONISTA… - VIDEO