29 mag 2024 16:15

"LA PRE-CONVOCAZIONE DI FAGIOLI? LA NAZIONALE NON È UN CENTRO DI RECUPERO" - PAOLO DI CANIO SPARA A ZERO SUGLI AZZURRI IN VISTA DI EURO2024: "SE GUARDO IL TALENTO CHE C’È NELLE ALTRE SQUADRE, NON NE VEDO NELLA NOSTRA. MA SIAMO L'ITALIA" - "DONNARUMMA NON È MIGLIORATO. FA TANTI SBAGLI DA PORTIERE DI BASSO LIVELLO, È CARENTE CON I PIEDI" - "JORGINHO? NON PUÒ ESSERE QUELLO DI TRE ANNI FA, PERÒ HA ESPERIENZA E PUÒ ESSERE IL LEADER" - "SCAMACCA NON È PREPARATISSIMO. ANCHE SE..."