"PRIMA DI PELÉ, IL 10 ERA SOLO UN NUMERO E IL CALCIO ERA SOLO UNO SPORT. HA TRASFORMATO IL CALCIO IN ARTE" - IL MONDO RICORDA PELÉ - NEYMAR: "HA DATO VOCE AI POVERI, AI NERI E SOPRATTUTTO HA DATO VISIBILITÀ AL BRASILE" - OBAMA: "HA CAPITO LA POTENZA DELLO SPORT PER UNIRE LA GENTE" - GIORGIA MELONI: "HA LASCIATO IL SEGNO NELLE GENERAZIONI CHE NON HANNO AVUTO LA FORTUNA DI VEDERLO GIOCARE" - VIDEO: L'OSPITATA DA FAZIO A "CHE TEMPO CHE FA"

"Mi commuovo rivedendo queste immagini, devo trattenermi per non piangere davanti a voi." - Ricordiamo O Rey #Pele a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre ??pic.twitter.com/SYbdVPc5sk — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 29, 2022

Da www.gazzetta.it

pele con la figlia

Immediate e numerose, come logico sia, le reazioni alla morte di Pelé. Il messaggio più toccante è sicuramente quello della figlia Kely: " Tutto ciò che siamo, è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace". L'annuncio della morte è arrivato anche direttamente dall'account Twitter del brasiliano.

Uno dei primissimi sui social a dare l’addio a O’Rei è stato Franco Baresi, bandiera rossonera: "Addio a @Pele rimarrà sempre nella memoria,più forte del tempo. Icona e leggenda nel mondo RIP". In Inghilterra il ricordo di O'Rei avverrà con Wembley illuminato coi colori del Brasile. Molte leghe hanno inoltre già annunciato un minuto di silenzio per la prossima giornata di campionato. La famiglia ha poi chiesto al Santos di ritirare la maglia numero dieci. Il corpo di Pelé sarà portato a Vila Belmiro, storica "casa" del Santos, per una veglia funebre. Questa era infatti la volontà dello stesso Pelé. I tifosi si stanno già radunando allo stadio del Santos per onorarlo. Il club aveva già allestito nei giorni scorsi una struttura sul prato dello stadio. Il governo ha decretato tre giorni di lutto nazionale.

pele 5

Anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni è intervenuta su Twitter: "Grazie al suo estro e alla sua classe è riuscito a lasciare il segno anche nelle generazioni che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare. Oggi tutto il mondo piange una leggenda di nome Pelè".

MILAN

Dal Frosinone al Milan, iniziano ad arrivare le condoglianze da tutti i club italiani, e non solo. Il club tricolore lo fa con una splendida foto che ritrae Pelé con il Santos e Giovanni Trapattoni in rossonero nella Intercontinentale 1963.

PELE' A PIAZZA EUCLIDE ROMA

Anche l'Assocalciatori si associa al lutto: "Indimenticabile, meraviglioso, eterno. Addio grande Pelé". "Un dolore enorme, oggi lo sport piange un grandissimo, perché Pelé era il calcio - sono le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina - Anche grazie a lui, infatti, è diventato il gioco più amato e praticato in tutto il mondo. In lui milioni di persone si sono riconosciute in una bellissima storia di riscatto e di grande passione. La sua classe illuminerà per sempre i nostri occhi".

pele maradona.

"Il gioco. Il Re. L'Eternità". Così in un tweet con una foto di Pelé che celebra un gol il ricordo del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. "Aurelio De Laurentiis e tutta SSC Napoli esprimono cordoglio e profondo dolore per la scomparsa di Pelé, mito del calcio mondiale. Addio O Rei". Così il Napoli su twitter, che poi pubblica anche una foto che ritrae Maradona e Pelè insieme e la scritta "Eternal"."Ciao O Rei, riposa in pace". Lo scrive Bruno Conti su Instagram pubblicando una foto che lo ritrae con Pelé. "Un giorno triste per il mondo del calcio. Riposa in pace Pelé". L'Ajax ricorda così, postando una foto di O Rei assieme a Johan Cruijff. "Buon viaggio mito" scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

il gol di pele all italia nel 1970

RIVA E ZOFF

Nella finale mondial del 1970 erano stati avversari. Gigi Riva lo ricorda così: "Per me è un grande dispiacere. Era sempre disponibile, conosceva il suo ruolo. Lo ricordo quando nel 1972 venne a Cagliari col Santos". "Mi dispiace particolarmente per questa grave perdita per il mondo del calcio, che da oggi è un po' più povero. Ci lascia un campione unico, il più grande nella sua epoca e insieme a Maradona, il più grande di sempre - l'addio a Pelé di Dino Zoff - Ci siamo incontrati e abbracciati diverse volte. C'è sempre stata cordialità tra di noi, era una persona a modo e per bene".

pele neymar

NEYMAR, MESSI, MBAPPÉ E CR7

Eredi non ne può avere perché Pelé era unico. Ma quelli che sono considerati quattro dei più grandi giocatori di questa epoca, hanno reso omaggio a O'Rei. Il connazionale Neymar lo ricorda così: "Prima di Pelé, il 10 era solo un numero. Ho letto quella frase da qualche parte, ad un certo punto della mia vita. Ma quella frase, bellissima, è incompleta. Direi che prima di Pelé il calcio era solo uno sport. Pelè ha cambiato tutto. Ha trasformato il calcio in arte, in intrattenimento. Ha dato voce ai poveri, ai neri e soprattutto ha dato visibilità al Brasile. Il calcio e il Brasile hanno alzato il loro status grazie al Re! Se n'è andato, ma la sua magia rimarrà. Pelè è ETERNO!!".

pele mbappe

Questo invece il messaggio di Mbappé: "Il re del calcio ci ha lasciato ma la sua eredità non sarà mai dimenticata. Rip Re". E poi Cristiano Ronaldo: "Le mie più sentite condoglianze a tutto il Brasile, e in particolare alla famiglia del signor Edson Arantes do Nascimento. Un semplice 'arrivederci' all'eterno Re Pelé non sarà mai sufficiente per esprimere il dolore che attualmente abbraccia l'intero mondo del calcio. Un'ispirazione per così tanti milioni, un riferimento di ieri, oggi, per sempre. L'affetto che ha sempre dimostrato per me è stato reciproco in ogni momento condiviso, anche a distanza. Non sarà mai dimenticato e il suo ricordo vivrà per sempre in ognuno di noi amanti del calcio. Riposa in pace, re Pelé". E poi Leo Messi, semplice e diretto: "Riposa in pace Pelé". "Tutto quello che vedi fare a qualsiasi giocatore, Pelé lo ha fatto prima. Rip" l'addio di Haaland.

pele mourinho

MOU E BOLT

"Nel 2005 ho ricevuto il premio BBC direttamente dalle mani del re, e ancora oggi è uno dei momenti di cui sono più orgoglioso". Lo scrive José Mourinho su Instagram. Poi ricorda il suo incontro avuto anche a Manchester: "Ero così felice di averlo lì dove abbiamo fatto una bella chiacchierata e vissuto bei momenti. Oggi sono molto triste. Riposa in pace Re Pelé e un pensiero ai suoi cari". " Una leggenda dello sport. Riposa in pace re Pelé". Così Usain Bolt su Twitter dove pubblica una sua foto con il mito.

"Ci ha lasciato uno dei migliori calciatori della storia. Ricorderemo sempre quegli anni in cui Pelé abbagliò il mondo con le sue abilità. Un grande abbraccio alla sua famiglia e al popolo del Brasile che lo porteranno nel cuore" il saluto del presidente dell'Argentina, Alberto Fernández.

CEFERIN E INFANTINO

pele infantino

" Siamo profondamente rattristati nell'apprendere della perdita di Pelé, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi - ha dichiarato il presidente Uefa Aleksander Ceferin - E' stato la prima superstar globale del calcio e, grazie ai successi dentro e fuori dal campo, ha svolto un ruolo pionieristico nell'ascesa del calcio fino a diventare lo sport più popolare al mondo. Ci mancherà molto. A nome della comunità calcistica europea, riposa in pace, Pelé". "Pelé è immortale, perché resterà per sempre con noi -ha detto Gianni Infantino, presidente della Fifa - Lo chiamavano 'Il Re' e il suo volto è uno dei più riconoscibili nel calcio mondiale".

PELE

ALTOBELLI E CABRINI

"Purtroppo la notizia è arrivata e stavolta è morto un pezzo del calcio, se non il calcio. Lui è Maradona hanno dato lustro alle rispettive nazionali e hanno portato lo spettacolo del calcio in tutto il mondo: loro sono lo spettacolo. Mai nessuno sarà come Pelé, come Diego. Loro sono il calcio. Mai nessuno come lui, come loro. Irraggiungibili. Ora riposare in pace insieme" il saluto di Spillo Altobelli. "Io sono stato tra i tanti che hanno iniziato a correre dietro ad un pallone per provare a emulare Pelé. La sua scomparsa mi lascia una grande tristezza. Lui rappresenta il gioco del calcio - dice Antonio Cabrini - La scomparsa di un mito lascia tutti più poveri. Lui e Maradona sono stati i più grandi della storia, ognuno nella sua epoca".

RONALDO IL FENOMENO

pele ronaldo

"Unico. Geniale. Tecnico. Creativo. Perfetto. Senza pari. Dove è arrivato Pelé, lì è rimasto. Senza aver mai lasciato la vetta, ci lascia oggi. Il re del calcio, uno solo. Il più grande di sempre. Il mondo è in lutto - così Ronaldo Il Fenomeno lo ricorda - La tristezza dell'addio misto all'immenso orgoglio della storia scritta. Che privilegio essere venuto dopo di te, amico mio. Il tuo talento è una scuola che ogni giocatore dovrebbe frequentare. La tua eredità trascende le generazioni. Ed è così che continuerai a vivere. Oggi e sempre, ti festeggeremo. Grazie Pelè. Riposa in pace".

pele 9

BRASILIANI

"Grazie di tutto Re Pelé, riposa in pace" il saluto di Marcelo. Casemiro lo ricorda così: "Riposa in pace Re Pelé, grazie per la gloria che hai dato al Brasile e al calcio. La tua eredità è eterna". "Per te, Re Pelé" il saluto di Vinicius. Thiago Silva: "Per sempre Re del calcio e leggenda, riposa in pace Pelé. Hai cambiato la storia del calcio, la tua eredità sarà sempre nei nostri cuori, grazie per tutto".

pele cafu

Così invece l'ex milanista Cafù: "Pelé non morirà mai... Pelé è eterno, è Re, è unico... Sarà immortalato in ogni magnifico traguardo, in ogni colpo da maestro, in ognuno di noi che si è ispirato a lui e alla sua intera generazione. Stai tranquillo fratello, qui continueremo senza il tuo genio, ma con la tua eredità". "Oggi il Brasile saluta uno dei suoi figli più illustri: Pelé, il re del calcio. Eletto atleta del secolo, Edson Arantes do Nascimento ha fatto inchinare il mondo davanti al suo talento, portando il calcio brasiliano all'altare degli dei" il saluto di Romario.

pele kaka

KAKÀ

"Gran parte della storia di questo sport che amo così tanto è stata scritta da te - il saluto di Ricky Kakà -. Grazie per aver portato il nome del Brasile ai quattro angoli del mondo. Hai incantato, commosso, toccato i nostri cuori, posto dove ti porteremo per sempre".

SACCHI

"E' stato un grandissimo giocatore, forse il più grande. Da quando guardo il calcio lui insieme a Maradona e Di Stefano sono stati i migliori e dopo loro metto Cruijff e Messi - dice Arrigo Sacchi - Io l'ho anche allenato in una partita esibizione nel 1990 in occasione dei suoi 50 anni, la mia squadra vinse quel match e lui mi disse scherzando alla fine della partita 'mi devi la rivincita tra 50 anni'. Non so dove la faremo questa partita. Da allora ci siamo incontrati svariate volte ed è nata un'amicizia. L'ultima volta l'ho visto 2-3 anni fa, poi purtroppo tra la pandemia e i suoi problemi di salute non è stato più possibile".

ZAGALLO

pele zagallo

"Il mio più grande partner se n'è andato ed è con quel sorriso che ti terrò con me. Amico di tante storie, vittorie e titoli e che lascia un'eredità eterna e indimenticabile. La persona che ha fermato il mondo più volte. La persona che ha reso la maglia numero 10 la più rispettata. Un brasiliano che ha difeso il nostro Paese nel mondo. Oggi il mondo, piangendo, si ferma e saluta il più grande di tutti. Dal re del calcio. Grazie di tutto Pelé, sei eterno. Ti amo" il commovente addio dell'ex c.t. verdeoro Mario Zagallo che con O'Rei vinse il Mondiale 1970.

ALTAFINI E TOTTI

jose altafini e pele

" Il più grande giocatore di tutti i tempi, da quando esiste il calcio. Pelè è stato il calcio - racconta Josè Altafini, ai microfoni di Sky Sport - Ha esordito con me, lui aveva 17 anni e io 19, contro l'Argentina vincendo 2-0 con un gol suo e uno mio. Non ci frequentavamo ma eravamo amici, non c'era nessuna rivalità. Dovevamo incontrarci l'anno scorso ma non è stato possibile perché stava poco bene. Il vuoto che lascia è paragonabile a quello di Garrincha, Ayrton Senna, Kobe Bryant, personaggi fantastici dello sport. È un giorno triste per il calcio. Aveva destro, sinistro, saltava di testa, aveva velocità. Gli ho visto fare cose che nessuno può capire". "Tu, il calcio. Ciao O Rei". Così Francesco Totti su Instagram.

pele ospite a che tempo che fa

FABIO FAZIO

Circa un anno fa Pelé era stato ospite alla trasmissione Rai "Che tempo fa". Il conduttore Fabio Fazio lo ha ricordato, commosso.

LULA

pele lula

Non poteva mancare il messaggio del presidente eletto brasiliano Lula: "Ho avuto un privilegio che i brasiliani più giovani non hanno avuto: ho visto Pelé giocare, dal vivo, al Pacaembu e al Morumbi. Ho visto Pelé dare uno spettacolo. Perché quando prendeva palla faceva sempre qualcosa di speciale, che spesso finiva in gol. Confesso che ero arrabbiato con Pelé, perché ha sempre massacrato il mio Corinthias. Ma, prima di tutto, lo ammiravo. E la rabbia ha presto lasciato il posto alla passione di vederlo giocare con la maglia numero 10 della nazionale brasiliana.

Pochi brasiliani hanno portato il nome del nostro Paese così lontano come ha fatto lui. Per quanto diversa fosse la lingua portoghese, gli stranieri provenienti dai quattro angoli del pianeta trovarono ben presto il modo di pronunciare la parola magica: 'Pelé'. Oggi ci ha lasciato. È andato a fare una tavolata in paradiso con Coutinho, suo grande compagno al Santos. Ora ha la compagnia di tante stelle eterne: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona... Ha lasciato una certezza: non c'era mai stato un numero 10 come lui. Grazie Pelè".

pele obama

OBAMA E BIDEN

Persino l'ex presidente Usa Barack Obama, grande appassionato di sport, ha affidato ai social il suo ricordo di Pelé: "E' stato uno dei più grandi di sempre a giocare il "beautiful game" (come gli americani chiamano il calcio, ndr.)- Ed è stato uno degli sportivi più conosciuti al mondo, ha capito la potenza dello sport per unire la gente. Il nostro pensiero va alla famiglia e a tutti quelli che l'hanno amato e ammirato". Joe Biden, l'attuale presidente statunitense, ha invece scritto: "Per uno sport che riunisce il mondo come nessun altro, l'ascesa di Pelé da umili origini a leggenda del calcio è la storia di ciò che è possibile. Oggi, il mio pensiero e quello di mia moglie Jill sono con la sua famiglia e tutti coloro che gli hanno voluto bene".

pele 2

MENOTTI E DESCHAMPS

"Sarà molto difficile trovare un altro Pelé. Aveva tutto ciò che un giocatore dovrebbe avere. Agile, saltava come nessuno, sapeva calciare con entrambi i piedi fisicamente molto forte e coraggioso. Non c'era nessuno come Pelé" le parole dell'ex c.t. argentino Cesar Menotti, che con O'Rei aveva anche giocato nel Santos. "Con la morte di Pelé, il calcio ha perso una delle sue più grandi leggende, se non la più grande. Come tutte le leggende, il re sembrava immortale. Ha fatto sognare e ha continuato a farlo con generazioni e generazioni di amanti del nostro sport. Chi, da bambino, non sognava di essere Pelé?" il ricordo di Didier Deschamps, c.t. della Francia.

pele

BOBBY CHARLTON E LINEKER

"Pelé era un calciatore davvero magico e un meraviglioso essere umano. È stato un onore aver condiviso un campo con lui e invio le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e al popolo brasiliano" ha scritto Bobby Charlton. Questo invece il pensiero di Gary Lineker: "Pelé è morto. Il più divino dei calciatori e gioioso degli uomini. Ha giocato a un gioco a cui solo pochi eletti si sono avvicinati. Tre volte ha alzato il trofeo d'oro più ambito con quella bellissima maglia gialla. Potrebbe averci lasciato ma avrà sempre l'immortalità calcistica. RIP Pelè".

pelè

SORMANI

Angelo Benedicto Sormani lo ricorda chi ha parecchi capelli bianchi in testa. Ha giocato in Italia dal '61 al '76 vincendo Coppa Campioni, Coppa Coppe, scudetto e Intercontinentale col Milan e vestendo anche, da naturalizzato, la maglia azzurra. Ma era nato in Brasile e aveva iniziato a giocare con Pelé al Santos e oggi lo ricorda così': "Eravamo amici nella vita privata oltre che nel calcio. Lui e il pallone erano una cosa sola, sembrava che il pallone lo capisse. Con tutto il rispetto per tutti gli altri non ci sarà più nessuno come lui, è arrivato molto vicino alla perfezione".

PELE'

NADAL

"Oggi se ne è andato un grande dello sport mondiale. Un giorno triste per il mondo del calcio, per il mondo dello sport - il messaggio di Rafa Nadal -. La sua eredità sarà sempre con noi. Non l'ho visto giocare, non sono stato così fortunato, ma mi hanno sempre insegnato e mi hanno detto che era il Re del calcio. Riposa in pace! O'Rei".

PELE

IL MONDO DELLA MUSICA

Molto bello il messaggio del cantante Enrico Ruggeri: "Non sapevamo quanto guadagnava, che macchina avesse, com’era sua moglie. Era una leggenda e basta, stringergli la mano fu una delle più belle emozioni della mia vita. Lo scorrere del tempo ci sta strappando i sogni a uno ad uno". E per restare nel mondo della musica, anche Rita Pavone ha voluto salutare O'Rei: "Mi aggiungo al dolore e al cordoglio non solo del Brasile ma del mondo intero per la scomparsa del grande Pelé. Averlo conosciuto di persona è stata una gioia grandissima".

pele gianni morandi

"Addio a O Rey, una leggenda immortale. Stasera mi è capitata la sua citazione che è lo specchio di un vero campione.. 'Il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per ciò che stai facendo o imparando a fare'. Pelé". E ancora Piero Pelù: "Non è solo per la nostra assonanza di soprannome (Suo) e cognome (mio) ma per me Pelè rimarrà sempre il più grande di tutti i tempi (in proporzione al livello del calcio di ieri e di oggi). Rimarrai sempre con me, grande Maestro d’arte e di vita!".

BECKENBAUER

pele beckenbauer

"Oggi il calcio ha perso il più grande della sua storia - e io ho perso un amico unico - ha detto Franz Beckenbauer, leggendario difensore della Germania Ovest e del Bayern Monaco - Pelé aveva tre cuori: per il calcio, per la sua famiglia e per tutti. Sono andato negli Stati Uniti perché volevo davvero giocare in una squadra con Pelé (ai Cosmos, ndr.). Quella volta al suo fianco è stata una delle più grandi esperienze della mia carriera. Siamo diventati subito campioni degli Stati Uniti e Pelé mi ha appena chiamato suo fratello. Era un onore inimmaginabile per me. Il calcio sarà tuo per sempre! Ci sarai sempre. Grazie per il tuo gioco, O Rei!".

ETO'O

Anche Samuel Eto'o ha salutato Pelé: "Oggi diciamo addio al più grande di sempre. Riposa in pace Pelé, mancherai a milioni e milioni di persone. Leggenda".

pele platini

RIVERA E PLATINI

Attraverso le colonne de L'Equipe, Michel Platini lo ha ricordato così: "Era Monsieur Football, la storia del calcio, la scoperta del calcio, tutto il calcio. Nel 1970 avevo 15 anni ed ero cresciuto con la sua figura nella mia immaginazione. Mio padre mi ha parlato di Pelé, e a scuola, inoltre, mi firmavo 'Peléatini'. Anche se non sempre lo abbiamo visto giocare, abbiamo solo parlato di lui. Non era più un uomo, non era più un calciatore, era il Dio del calcio. Sono molto, molto commosso. E' la mia vita. Questa è la mia storia. E' Pelè. Sono i miei sogni. Ho visto i suoi gol, le sue imprese e non ho mai dimenticato il suo Mondiale del 1970".

pele gianni rivera

"Stasera è mancato il mio amico Pelè che ho sempre considerato il più grande di tutti i tempi - il messaggio di Gianni Rivera -. Sapeva utilizzare entrambi i piedi allo stesso modo, con la stessa sensibilità e con la stessa potenza. Se non ci fosse stato il calcio lo avrebbe sicuramente inventato. Avevamo un ottimo rapporto e sono veramente dispiaciuto della sua scomparsa. Mi sembra inutile tentare di fare una classifica fra chi era più bravo tra lui e gli altri grandi calciatori di tutti i tempi. Altafini mi ha raccontato una volta che era bravo anche in porta! Un giorno prima di iniziare gli allenamenti con il Santos, la sua squadra, si mise d'accordo con l'allenatore per fingersi un nuovo portiere che voleva essere assunto. Nessuno si accorse che era lui e parò tutti i tiri che gli fecero i compagni dal limite dell'area di rigore!!! Questo è sufficiente per capire chi è stato".

pele usain bolt pele fuga per la vittoria pele etoo PELE GARRINCHA PELE pele pele stoccolma 1958 PELE E LA MOGLIE MARCIA AOKI MARADONA PELE PELE KOFI ANNAN PELE CON LA COPPA RIMET PELE SYLVESTER STALLONE pele messi pele rita pavone pele e diego armando maradona 3 PELE CRISTO REDENTORE ILLUMINATO DI VERDEORO PER PELE CRISTO REDENTORE ILLUMINATO DI VERDEORO PER PELE il gol di pele all italia nel 1970 pele cristiano ronaldo pele e diego armando maradona 5 pele falcao loredana berte andy warhol pele