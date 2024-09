"PRIMA DELLA SQUALIFICA ERO DUE PERSONE DIVERSE" - SANDRO TONALI PARLA DEL RITORNO IN CAMPO DOPO LO STOP DI 10 MESI PER LO SCANDALO SCOMMESSE: "AVEVO UNA VITA A CASA, CON LA MIA FAMIGLIA, E UNA AL CAMPO DI ALLENAMENTO. ADESSO È COMPLETAMENTE DIVERSO, ANCHE PERCHÉ SENTO DI ESSERE SEMPRE LA STESSA PERSONA" - "LA SQUALIFICA MI HA FATTO PERDERE IL 90% DELLA MIA VITA: LO STADIO, IL CAMPO, TUTTE LE EMOZIONI CHE SI PROVANO. ADESSO MI SENTO FINALMENTE BENE…"

Estratto dell'articolo di Davide Chinellato per www.gazzetta.it

“Ho vissuto due vite, come se fossi due persone diverse. Adesso ovunque vada sono semplicemente Sandro”. Tonali racconta così a Sky Sport UK la sua trasformazione dopo la squalifica per scommesse che l’ha tenuto 10 mesi lontano dal calcio, facendogli perdere quello che per lui rappresenta “il 90% della mia vita”. […]

DOPPIA VITA

“Prima di questa squalifica ero due persone diverse” […] “Avevo una vita a casa, con la mia famiglia, e una al campo di allenamento - racconta -. Lì ero molto timido, non parlavo praticamente con nessuno. Coi miei compagni, ovviamente, ma anche in allenamento per me era difficile parlare con lo staff. Adesso è completamente diverso, anche perché sento di essere sempre la stessa persona. Sono Sandro quando parlo con l’allenatore, quando parlo con i miei compagni, quando parlo con lo staff, quando gioco, quando sono in famiglia, quando torno in Italia. Sono Sandro, semplicemente Sandro”.

RITORNO

[…] “Ho perso 10 mesi di partite e il calcio mi è mancato: lo stadio, il campo, tutte le emozioni che si provano”. […] “È stata una sorpresa per me quanto tutti a Newcastle mi siano stati vicino - racconta -: ero nuovo, in città da soli due mesi, ma ogni persona, sia in squadra che tra i tifosi, mi ha supportato al 100%. Tra i miei compagni, Bruno Guimãraes e Joelinton sono probabilmente quelli che mi sono stati più vicini, assieme a Trippier e al capitano Lascalles. Tornare è stata una sensazione fantastica, come vedere i tifosi impazzire per me. Adesso mi sento bene, mi sento finalmente bene”.

