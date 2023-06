LA POLVERE BIANCA INGUAIA ANCORA DI PIÙ I FRATELLI BIANCHI – LA CASSAZIONE CONFERMA I QUATTRO ANNI E SEI MESI DI CARCERE PER SPACCIO E TENTATA ESTORSIONE PER MARCO E GABRIELE BIANCHI, GIÀ CONDANNATI ALL'ERGASTOLO IN PRIMO GRADO PER IL PESTAGGIO MORTALE DI WILLY MONTEIRO DUARTE – PER I GIUDICI, I DUE AVEVANO “UNA CAPILLARE ATTIVITÀ DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI”, IN PARTICOLARE COCAINA – A INCHIODARLI SONO STATE LE INTERCETTAZIONI, NELLE QUALI LE DOSI DI COCA ERANO DEFINITE “MAGLIETTE PICCOLE, GRANDI E FELPE...”