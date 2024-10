9 ott 2024 13:20

"PURTROPPO IN UNA CITTÀ COSÌ BELLA NON MI SENTIRÒ MAI PIÙ AL SICURO. FATE VOMITARE!" - LA RABBIA DEL DIFENSORE DEL NAPOLI, JUAN JESUS, CHE HA SUBITO NELLA NOTTE UN TENTATIVO DI FURTO DELLA SUA AUTO: "SICUREZZA ZERO! QUELLO CHE È ACCADUTO È SOLO LA CILIEGINA SULLA TORTA. NELL'ARCO DI UN MESE HO TROVATO NELLA MACCHINA CINQUE AIRTAG UTILI ALLA MIA GEOLOCALIZZAZIONE. IL FATTO CHE QUESTI DELINQUENTI SAPPIANO DOVE VIVO NON MI PORTA SERENITÀ…"