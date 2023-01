"QUEL NANO ORMONATO DEVE LA VITA AL BARCELLONA" - IL QUOTIDIANO CATALANO "EL PERIODICO" HA PUBBLICATO LE CHAT INTERNE TRA L'AVVOCATO ROMAN GOMEZ PONTI, IL CEO DEL BARCELLONA OSCAR GRAU E IL PRESIDENTE JOSEPH BARTOMEU, DURANTE LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LIONEL MESSI: "È UN TOPO DI FOGNA. ABBIAMO SOFFERTO UNA DITTATURA DI ACQUISTI, CESSIONI E RINNOVI SOLO PER LUI" - INSULTI ANCHE PER GERARD PIQUÉ: "È UN GRANDISSIMO FIGLIO DI PUTTANA…"

Clamorose rivelazioni sulla rottura fra il Barcellona e le due ex-bandiere Leo Messi e Gerard Piqué sono state svelate oggi da El Periodico, che ha pubblicato gli screen delle chat interne della dirigenza del club catalano con l'avvocato Roman Gomez Ponti, Oscar Grau e il presidente Joseph Maria Bartomeu in prima linea nelle trattative, tutt'altro che semplici, per il rinnovo della Pulce e la riduzione dell'ingaggio del difensore.

INSULTI SENZA FRENI A MESSI

È soprattutto l'avvocato Ramon Gomez Ponti ad usare la mano pesante con la stella argentina definita in un whatsapp prima "Topo di fogna" e poi "nano ormonato che deve al Barcellona la vita". All'epoca dei fatti Messi stava trattando il rinnovo, mai concretizzatisi con il club catalano, ma soprattutto c'era in ballo la trattativa per la riduzione degli ingaggi in seguito alla Pandemia Covid con Gomez che sottolinea la richiesta di Messi: "Abbiamo sofferto una dittatura di acquisti, cessioni e rinnovi solo per lui e ora mi scrive: "Abbassa gli stipendi di tutti, ma non a me e a Luis (Suarez)".

BORDATA ANCHE A PIQUE'

Gli insulti non si limitano però, come detto, al solo Messi, perché in altre conversazioni arrivano insulti importanti anche per Gerard Piqué, anche lui ex-capitano e oggi svincolatosi dal Barcellona a stagione in corso. Sempre Ramon Gomez Ponti parlando del suo contratto ribaidsce che: "Dobbiamo filtrare (ridurre) i suoi contratti. Continua ad avere pochi scrupoli ed è un grandissimo figlio di p...".

FUTURO IN ARABIA CONTRO CR7?

Intanto, secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, Messi avrebbe ricevuto un'offerta da 300 milioni di euro all'anno per andare a giocare in Arabia Saudita all'Al-Hilal, club rivale dell'Al-Nassr, dove gioca Cristiano Ronaldo.

