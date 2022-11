15 nov 2022 18:01

"QUELLA CON LA MACEDONIA È STATA UNA PARTITA ASSURDA CHE CAPITA UNA VOLTA OGNI CENTO ANNI E PURTROPPO È CAPITATA A NOI" - ROBERTO MANCINI TORNA SULLA DISASTROSA ESCLUSIONE DELL'ITALIA DAI MONDIALI E SMENTISCE LE VOCI SUI PRESUNTI ATTRITI CON NICOLO' ZANIOLO "IN NAZIONALE, NON HA MAI AVUTO PROBLEMI COMPORTAMENTALI. LE VOLTE CHE HA LASCIATO COVERCIANO, È STATO SOLTANTO PER PROBLEMI FISICI" -