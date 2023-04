"QUELLO DI LEAO SU LOZANO ERA RIGORE" - PEP GUARDIOLA AL VETRIOLO SUL MILAN DOPO CHE HA ELIMINATO IL NAPOLI DALLA CHAMPIONS LEAGUE: "IL NAPOLI HA GIOCATO IN MODO MAGNIFICO E HA AFFRONTATO UNA SQUADRA CHE HA TANTA STORIA. SI DEVE DIRE CHE IL NAPOLI È UNA BRUTTA SQUADRA PERCHÉ È FUORI DALLA CHAMPIONS? NON È COSÌ" - FORSE L'ALLENATORE DEL MANCHESTER CITY È DELUSO DAL FATTO CHE NON POTRÀ PRENDERSI UN "BUON CAFFÈ TURCO" INSIEME A SPALLETTI, COME AUSPICATO DAL TECNICO AZZURRO…

pep guardiola

Estratto da www.liberoquotidiano.it

Pep Guardiola non riconosce i meriti del Milan. Dopo il pareggio col Napoli che ha portato i rossoneri alla semifinale contro l'Inter, per Guardiola il Napoli resta la squadra migliore di questa Champions. […] "Il Napoli ha giocato in modo magnifico e ha affrontato una squadra che ha tanta storia", è questa la premessa.

Poi arriva però l'affondo che sposa bene i dubbi del Napoli sull'arbitraggio del quarto di finale, soprattutto sul rigore non fischiato per un contatto tra Leao e Lozano in area rossonera. Guardiola attacca: "Era un rigore che poteva essere dato".

napoli milan 8

Poi un altro elogio per i partenopei: "Si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions? Non è così, li ho visti e sono rimasto impressionato per come hanno giocato. Sono sicuro che l’anno prossimo il Napoli sarà di nuovo in Champions, perché vincerà il campionato, e ci riproverà". […]

ARTICOLI CORRELATI