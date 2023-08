"IL RAPPORTO CON MANCINI CONTINUERÀ, CON NUOVE STRATEGIE MIRATE ALL’ESTERO" - IL GOVERNATORE DELLE MARCHE, FRANCESCO ACQUAROLI, IN DIFESA DEL MANCIO DOPO LA RICHIESTA DEL SINDACO DI PESARO DI ANNULLARE IL SUO CONTRATTO DI TESTIMONIAL PER LA PROMOZIONE DELLA REGIONE - DEL RESTO, L'EX C.T. AZZURRO È STATO SCELTO DALL'ARABIA SAUDITA ANCHE PER LA SUA GRANDE POPOLARITÀ ALL'ESTERO ED È VISTO COME UN PERFETTO UOMO-VETRINA PER PROMUOVERE IL PAESE...

Estratto dell'articolo di Daniele Sparisci per il Corriere della Sera

[…] Pallone e turismo. Nella nuova vita araba di Roberto Mancini sono legati a doppio filo. La bufera che ha investito l’ex c.t. azzurro tocca anche la sua terra. C’è chi, come il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci (Partito Democratico), spinge per annullare il contratto di testimonial per la promozione del territorio […]

Ma forse da certi accordi è più difficile uscire che da quello con la Federcalcio. In difesa dell’eroe di Wembley, nato a Jesi, è intervenuto il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia): «Il rapporto continuerà anche in futuro con nuove strategie mirate all’estero. Abbiamo scelto lo sport come strumento per farci conoscere in Italia e nel mondo». […]

Al di là delle valutazioni tecniche, Mancini è stato ritenuto il candidato giusto perché popolare nel mondo, perché ha vinto in Inghilterra con il City prima di Guardiola. Dunque l’uomo-vetrina di un Paese dalle grandi ambizioni geopolitiche, ma accusato di «sportwashing» per coprire la repressione dei diritti umani. […]

«I numeri vanno letti come investimenti — spiega Andrea Sartori, fondatore e ad di Football Benchmark —, quanto speso dalla Lega saudita per renderla attraente, è poco rispetto allo scopo finale: lanciare il turismo in un Paese pieno di luoghi da scoprire, diversificare l’economia e i servizi, come Dubai». C’è una data chiave nei piani di Riad: dicembre 2022, fasi finali del Mondiale in Qatar. […]

«In meno di nove mesi hanno creato un campionato competitivo, non si sono trasferiti solo “vecchi”, pensano anche alla coppa del Mondo per club. Non è un fenomeno passeggero, come la Cina. A meno che il prezzo del petrolio non scenda rapidamente nei prossimi anni...». E magari intanto, oltre a Sirolo, il Mancio promuoverà le bellezze di Sindalah sul Mar Rosso. Se mai la finiranno.

