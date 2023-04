17 apr 2023 18:37

"IL RAPPORTO SESSUALE C'È STATO MA ERA CONSENSUALE" - DANI ALVES, IN CARCERE DALLO SCORSO 20 GENNAIO DOPO CHE UNA 23ENNE LO HA ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE, CAMBIA PER LA QUARTA VOLTA LA VERSIONE DEI FATTI DAVANTI AI GIUDICI - L'EX GIOCATORE HA PRIMA NEGATO DI CONOSCERE LA VITTIMA, POI HA AMMESSO DI AVERLA INCONTRATA, AFFERMANDO CHE NON FOSSE SUCCESSO NULLA E INFINE HA DICHIARATO CHE SI ERA TRATTATO SOLO DI SESSO ORALE, MENTRE ORA...