Max Verstappen ha vinto il GP Italia di F1 a Monza, dopo che la Ferrari di Carlos Sainz era scattata dalla pole position. Per il due volte campione del mondo è la decima vittoria di fila, seconda consecutiva all'Autodromo Nazionale, per la Red Bull un'altra doppietta con Sergio Perez secondo in rimonta. Le due rosse hanno chiuso al terzo e quarto posto, con Sainz davanti a Leclerc. Poi le due Mercedes di Russell e Hamilton, settimo un brillante Albon la Williams.

L'INCONTRO BARBARA BERLUSCONI-MELONI

Barbara Berlusconi ha incontrato Giorgia Meloni all'interno dell'autodormo di Monza prime del via del Gp di Formula 1 con una Ferrari, quella di Sainz in pole. La figlia di Silvio Berlusconi, parlando con la premier, come riporta l'Ansa, ha commentato anche la riforma costituzionale sul premierato a cui lavora il governo.

"Sarebbe per veramente una svolta epocale per il Paese. Mio padre soffriva moltissimo dei pochi poteri del premier e ne abbiamo parlato spesso assieme", ha detto, a quanto si apprende, nel breve incontro nel box dell'Alfa Romeo, dove erano presenti anche Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1 Group, e il presidente di Automobile club Milano, Geronimo La Russa.

