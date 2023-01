20 gen 2023 18:25

"RINGRAZIO COLORO CHE DONANO SANGUE. TANTISSIME PERSONE CHE NON CONOSCO MI HANNO SALVATO LA VITA" - LA MOGLIE DI MORATA, ALICE CAMPELLO, È TORNATA A CASA DOPO IL RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA PER ALCUNE COMPLICAZIONI IN SEGUITO ALLA NASCITA DEL QUARTO FIGLIO - "MI STO RIPRENDENDO FISICAMENTE. LA PRIMA COSA CHE FARÒ, APPENA STARÒ MEGLIO, SARÀ…" - VIDEO





alice campello VIDEO: ALICE CAMPELLO ESCE DALLA TERAPIA INTENSIVA Estratto dell'articolo di www.corrieredellosport.it Non sono stati giorni facili per Alvaro Morata e la sua compagna Alice Campello, che è finita per qualche giorno in terapia intensiva dopo la nascita del loro quarto figlio. Dopo il parto ci sono state delle complicazioni ma, alla fine, tutto si è risolto nel migliore dei modi con la compagna dell'ex Juve che è tornata a casa insieme alla nuova bambina. […] ALICE CAMPELLO MORATA 2 LE PAROLE DI ALICE CAMPELLO SU INSTAGRAM Queste le parole di Alice tramite una storia su Instagram: "[…]Sono molto sensibile, ma mi sto riprendendo fisicamente. Ci tengo tantissimo a ringraziare coloro che donano sangue. È grazie a loro se adesso posso fare questo video. Non mi sono resa conto dell'importanza di donare sangue fino a quando non ho partorito. Giuro che la prima cosa che farò, appena starò meglio, sarà andare a donare sangue. Tantissime persone che non conosco mi hanno salvato la vita. Vi prego di farlo, è importante" alice campello alice campello 3 alice campello 9 alice campello morata ALICE CAMPELLO ALICE CAMPELLO MORATA 1