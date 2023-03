"RINGRAZIO DIO DI NON AVER MAI FATTO PARTE DI UNA SQUADRA COSÌ” - IL LIVERPOOL UMILIA IL MANCHESTER UNITED: 7-0! L’EX CENTROCAMPISTA DEI RED DEVILS ROY KEANE ACCUSA I GIOCATORI DI TEN HAG: “ALL'INTERVALLO, QUANDO ERANO SOTTO SOLO 1-0 RIDEVANO, UNO SCHIFO” - IL LIVERPOOL LANCIA UN AVVERTIMENTO AL REAL MADRID DI ANCELOTTI. IL 2-5 DA RIBALTARE AL BERNABEU NON È COSA DA POCO, MA SI SONO SVEGLIATI GAKPO, NUNEZ -VIDEO

roy keane

Roy Keane: “I giocatori del Manchester United all'intervallo ho notato che stavano ridendo e scherzando, non mi piace assolutamente vedere quello schifo. Tanta superficialità anche prima della partita, poi vai al riposo sotto di 1-0 ad Anfield contro il Liverpool e ti fai una risata e una battuta. I giocatori dovrebbero essere in campo per lavorare e invece nel secondo tempo cosa fanno? Gettano la spugna… non mi meraviglierei se siano tornati a sorridere anche a fine partita. Fossi stato battuto 7-0 mi sarei nascosto per diversi mesi, una prestazione davvero imbarazzante. I giocatori più esperti sono stati inguardabili, non hanno leadership. Incredibili i gol che sono stati regalati. Ringrazio Dio di non aver mai fatto parte di una squadra così”.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED

liverpool manchester united salah

Jurgen Klopp ha il sorriso che si allarga fino alla Germania, si batte più volte il petto con la mano e l'Anfield, in delirio, omaggia l'allenatore tedesco: Liverpool-Manchester United è finita 7-0, miglior trionfo di sempre dei Reds nel Classico made in England.

La squadra di Ten Hag, divorate due occasioni con Fernandes e Rashford, è caduta al 43': splendido gol dell'olandese Gakpo, destro a giro sul lancio in corridoio di Robertson. Dopo l'1-0, il diluvio. Un crescendo spettacolare, quello dei Reds: 2-0 con una capocciata di Nunez (47'), 3-0 di Gakpo con un tocco raffinato (50'), 4-0 con una sassata di Salah (66'), 5-0 di Nunez (75') con un'altra botta di testa, 6-0 di precisione di Salah (83'), 7-0 di Firmino dopo un numero spettacolare del brasiliano, fresco di annuncio di addio a fine stagione (88'). Analisi scontata: tutto facile per il Liverpool, collasso totale da parte dello United. Beccare sette gol dal 43' in poi significa che non c'è stata resistenza.

liverpool manchester united gakpo salah nunez

Fred e Casemiro annientati. Difesa travolta dalla mancanza di protezione del centrocampo. Rashford abbandonato al suo destino. Nervosismo dilagante: Fernandes, Shaw e McTominay più volte a rischio espulsione.

Una doccia gelata per Ten Hag, che alla vigilia del match aveva raccontato: «Quando arrivai la scorsa estate, lo United era nel caos. Una squadra senza regole.

liverpool manchester united 7

Ora va tutto bene», tanto per ribadire il senso dell'addio di Cristiano Ronaldo. Il pomeriggio dell'Anfield ha sconvolto un gruppo che, appena sette giorni prima, aveva celebrato il successo sul Newcastle nella finale di Coppa di Lega, primo titolo in bacheca dopo sei anni di digiuno. Lo United sembrava aver ritrovato la sua antica dimensione. All'Anfield, indietro tutta.

liverpool manchester united gakpo klopp

L'umiliazione è pesante: Ten Hag dovrà rialzare la testa giovedì, in Europa League, contro il Betis. Il Liverpool lancia un avvertimento al Real Madrid di Ancelotti. Il 2-5 da ribaltare al Bernabeu il 15 marzo non è cosa da poco, ma d'incanto si sono svegliati Gakpo e Nunez... (...)

liverpool manchester united