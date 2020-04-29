"LA RIPRESA DEL CAMPIONATO? IL SENTIERO È SEMPRE PIÙ STRETTO" – IL MINISTRO SPADAFORA A ‘LA 7’: "PENSO CHE NEI PROSSIMI GIORNI POTREMO AVERE UNA SORPRESA E CHE SIA LA MAGGIORANZA DEI PRESIDENTI A CHIEDERE LO STOP E RIPARTIRE LA PROSSIMA STAGIONE" – SANDRO PICCININI: "ATTENZIONE PERCHE' IL RISCHIO ZERO POTREBBE NON ESSERCI NEANCHE A SETTEMBRE" - VIDEO

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