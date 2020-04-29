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"LA RIPRESA DEL CAMPIONATO? IL SENTIERO È SEMPRE PIÙ STRETTO" – IL MINISTRO SPADAFORA A ‘LA 7’: "PENSO CHE NEI PROSSIMI GIORNI POTREMO AVERE UNA SORPRESA E CHE SIA LA MAGGIORANZA DEI PRESIDENTI A CHIEDERE LO STOP E RIPARTIRE LA PROSSIMA STAGIONE" – SANDRO PICCININI: "ATTENZIONE PERCHE' IL RISCHIO ZERO POTREBBE NON ESSERCI NEANCHE A SETTEMBRE" - VIDEO-
SIC TRANSIT GLORIA PREMIER! IL “CONTISMO SENZA LIMITISMO” HA ROTTO IL CAZZO AL PD E 5S - MANIFESTAZIONE DI NON FIDUCIA VERSO CONTE (E IL MINISTRO ECONOMIA) DI FRANCESCHINI E ZINGARETTI - ANCHE PER I 5S ‘’CONTE BALLA TROPPO DA SOLO” - INTANTO SUL COLLE PREPARANO IL BENSERVITO...
CI HANNO MASSAC-RATING! - FITCH DECLASSA IL DEBITO ITALIANO: IL RATING SCENDE DA BBB CON OUTLOOK NEGATIVO A BBB- CON OUTLOOK STABILE - LA MOTIVAZIONE? “LE TENSIONI POLITICHE IN AUMENTO NELLA FASI DI USCITA DAL LOCKDOWN” - GUALTIERI: “LE ALTRE AGENZIE HANNO ASSUNTO UN ATTEGGIAMENTO PIÙ PRUDENTE: I FONDAMENTALI DELL'ITALIA SONO SOLIDI” - BANKITALIA S’INCAZZA CON FITCH: “C’E’ PERPLESSITÀ PER LA TEMPISTICA E PER LA SOSTANZA”
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
AL MARE COL NUMERETTO - A OSTIA SI PENSA A TURNI DI 4 ORE DA PRENOTARE IN ANTICIPO, CON LE SPIAGGE LIBERE AFFIDATE A PRIVATI PER FILTRARE GLI ACCESSI. AVRANNO PRIORITÀ DISABILI, ANZIANI, FRAGILITÀ E FAMIGLIE NUMEROSE. E SE UNO VA IN SPIAGGIA PARECCHI GIORNI DI SEGUITO, POTREBBE ESSERE COSTRETTO A LASCIARE IL POSTO A QUALCUNO CHE NON CI È ANCORA ANDATO
GLI ORMONI DELLA SALVEZZA? NEGLI USA ALCUNI RICERCATORI DI NEW YORK E LOS ANGELES STANNO TRATTANDO I PAZIENTI MASCHI MALATI DI CORONAVIRUS CON ESTROGENI E PROGESTERONE, OVVERO GLI ORMONI PRODOTTI IN MAGGIORE QUANTITÀ NELLE DONNE – ALLA LUCE DEL FATTO CHE LE DONNE SI AMMALANO MENO GRAVEMENTE, I MEDICI SPERANO DI RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO DEGLI UOMINI, PREVENENDO DANNOSE…